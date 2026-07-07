پایداری جوی و افزایش تدریجی دما تا ۵ روز آینده در زنجان

محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشههای همدیدی و پیشبینی بیانگر حاکمیت جوی پایدار و فاقد سامانه بارشی مؤثر در افق زمانی پنجروزه در استان است. بر این اساس، آسمان اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که این وضعیت در ساعات بعدازظهر با وزش باد همراهی میشود.
وی با تأکید بر ناپایداریهای موقت بادی افزود: سرعت وزش باد در برخی از نقاط مستعد استان، بهویژه در نواحی جنوبی و شرقی، میتواند بهصورت لحظهای به آستانه نسبتاً شدید (بیش از ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) برسد که در چنین شرایطی احتمال خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.
رحماننیا در ادامه به روند دمایی استان اشاره کرد و گفت: طی روزهای آینده، دمای هوا در سطح استان با شیب ملایم اما محسوسی افزایش خواهد یافت و شاهد استقرار هوای گرم و تابستانی در تمامی مناطق خواهیم بود. این افزایش دما تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان در تشریح وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته (منتهی به ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵) خاطرنشان کرد: بر اساس دادههای ثبتشده از ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی استان، ایستگاه اسلامآباد با حداقل دمای ۱۰ درجه سانتیگراد، خنکترین نقطه و ایستگاه حلب با حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان بهشمار میرود که بیانگر نوسانات دمایی قابل توجه بین مناطق مختلف است.
وی با توصیه به کشاورزان و شهروندان، تصریح کرد: با توجه به گرمای تدریجی هوا در ساعات میانی روز، مدیریت مصرف انرژی، خودداری از تردد غیرضروری در بازهٔ اوج گرما و همچنین احتیاط در عملیات کشاورزی بهویژه در ساعات بادخیز، ضروری است.
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