رگبارهای پراکنده مهمان ارتفاعات گلستان؛ ماندگاری دما تا پایان هفته

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشهها و الگوهای پیشیابی هواشناسی، تا پایان هفته آسمان گلستان در بیشتر ساعات صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر و با گذر متناوب امواج تراز میانی جو، گاهی افزایش ابر رخ خواهد داد و در نواحی کوهستانی و کوهپایهای استان احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به وضعیت دمایی استان خاطرنشان کرد: طی چهار روز آینده تغییرات دمایی قابل ملاحظهای در استان پیشبینی نمیشود.
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