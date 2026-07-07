ارائه ۱۲۰ مورد خدمت درمانی کادر سلامت کردستان به زائران رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد ارغوانی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، از ارائه بیش از ۱۲۰ مورد خدمات درمانی به زائران آیین تشییع و وداع با رهبر شهید خبر داد و گفت: همزمان با برگزاری این مراسم، تمامی ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای خدمت‌رسانی درمانی، بهداشتی، امدادی و پشتیبانی به حالت آماده‌باش درآمد.

وی با تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: در پی دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی کردستان، همه واحدهای تابعه دانشگاه با حداکثر توان در مأموریت خدمت‌رسانی به زائران و کاروان‌های اعزامی مشارکت کردند.

وی افزود: اتوبوس‌آمبولانس مجهز اعزامی دانشگاه که از ۱۱ تیرماه در تهران مستقر شده است، تاکنون بیش از ۱۲۰ مورد خدمات درمانی و تزریق سرم به زائران ارائه کرده است.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: همچنین چهار دستگاه آمبولانس به همراه ۱۲ کارشناس تخصصی و نیروهای پشتیبانی برای پوشش مراسم اعزام شدند و یک دستگاه آمبولانس کددار نیز برای همراهی و پوشش کاروان مردمی استان در روز ۱۴ تیر اختصاص یافت.

ارغوانی با اشاره به آماده‌باش کامل اورژانس استان گفت: ۷۵ پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای با حضور ۷۴۵ نیروی عملیاتی در سراسر استان، به‌ویژه در محورهای سنندج–همدان، سنندج–کرمانشاه و سقز–بوکان، در آماده‌باش کامل قرار گرفتند تا در صورت نیاز به زائران و مسافران خدمات‌رسانی کنند.

وی به اقدامات حوزه بهداشت محیط نیز اشاره کرد و افزود: از ۱۰ تا ۱۴ تیرماه، کارشناسان بهداشت محیط ۱۵۲ مورد بازدید از اماکن بین‌راهی و هفت موکب در شهرستان‌های قروه، بیجار و کامیاران انجام دادند.

به گفته وی، در این مدت ۳۸ مورد نمونه‌برداری از آب آشامیدنی، ۲۲۲ مورد سنجش مواد غذایی با تجهیزات پرتابل و سه مورد نمونه‌برداری آزمایشگاهی انجام شد که در نتیجه آن ۲۸ اخطار بهداشتی صادر و ۱۸ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی معدوم شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین از اعزام کاروانی متشکل از مدیران، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه به شهر مقدس قم در ۱۵ تیرماه خبر داد و گفت: یک تیم مدیریتی و کارشناسی ۱۰ نفره نیز با خودروهای عملیاتی برای پشتیبانی از کاروان‌ها مستقر شد و امکانات اسکان نیروهای اعزامی در مهمان‌سراهای دانشگاه در تهران و مشهد نیز فراهم شد.

ارغوانی در پایان با قدردانی از همکاری معاونت‌های درمان، بهداشت، توسعه، آموزش، دانشجویی و فرهنگی، غذا و دارو و اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان تأکید کرد: خدمت‌رسانی به زائران و کاروان‌های اعزامی تا بازگشت کامل آنان با تمام ظرفیت ادامه خواهد داشت.