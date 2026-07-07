مردم «وحدت و پیوند» خود با ولایت را در تشییع رهبر شهید نشان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز سهشنبه در اجتماع بزرگ بانوان در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید، اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در مورد حضور و وفاداری ملت ایران با آرمانهای انقلاب و امام امت دچار خطای محاسباتی شدند و تصور میکردند، ملت سرافراز ایران فریبخوردگانی هستند که با فراخوان خارجنشینان به خیابان میآیند و عمق پیوند مردم با نظام را پیشبینی نمیکردند.
استقلال کشور همواره خط قرمز رهبر شهید بود
وی ادامه داد: تشییع ۱۰ کیلومتری پیکر آقای شهید ایران در قم هم نشان داد که دشمن شناخت کافی از ملت و پیوند آنها با ولایت ندارد و اشتباه دوم دشمن هم عدم شناخت قدرت نظامی و رزم ایران بود؛ زیرا تصور نمیکرد ایران با چنین قدرتی در برابر قدرتمندترین ارتشهای دنیا بایستند.
استاندار لرستان، بیان داشت: نتیجه ۴۷ سال مدیریت و ۳۷ سال زعامت مقتدرانه رهبر شهید ملت ایران در حرکت به سمت فتح قلهها و تحقق شعارهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در جریان جنگهای اخیر تبلور یافت. زمانی که موشکهای نقطهزن هوافضای سپاه هیچ نقطه امنی برای آمریکا و اسرائیل حتی در سرزمینهای متحد خودشان، باقی نگذاشته است شاهد تحقق دکترین نظامی ایران که رهبر شهیدمان نقش ویژهای در تدوین آن داشتند، هستیم.
شاهرخی، گفت: استقلال کشور همواره خط قرمز رهبری بود، به امر ارزشهای اسلامی عنایت ویژهای داشتند و فروتنی ایشان به آحاد مردم بهویژه ویژه زنان در تحقق جامعهای سالم، مثالزدنی بود.
زنان جایگاه ویژهای در نگاه رهبر شهید داشتند
وی تصریح کرد: رهبر شهید، وطنپرست و ایراندوستترین شخص این کشور بود؛ زیرا با استکبار و یزید زمان بیعت نکرد، قهرمانانه و شجاعانه مانند جد بزرگوارشان در برابر ظلم ایستاد و شهادت ایشان و خانوادهشان، واقعهای مانند کربلا در ماه رمضان رقم زد.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد مختلف رفتار اجتماعی، سیاسی و تربیتی رهبر شهید اشاره کرد و افزود: درک سیره و دیدگاه رهبر شهید نیازمند زمان است و یقیناً خواص و عوام به عمق منویات مقام معظم رهبری پی میبرند.
شاهرخی، گفت: از نگاه رهبر شهید ایران، زنان جایگاه و نقش ویژهای در کشور داشتند بهنحوی که این نقش از زمان شکلگیری انقلاب اسلامی، جنگ هشتساله و جنگهای اخیر که زنان با حضورشان در خیابان، سوخت موشکهای رزمندگان در میدان را فراهم میکنند، برجسته است.
وی ادامه داد: بانوان و خواهران متدین، بسیجی، شجاع و همیشه در میدان استان نیز همگام با مردان شجاع و دلاور لرستان پایکار میهن بودهاند و در طول ۴۷ سال حیات انقلاب اسلامی ایران، به نقشآفرینی پرداختهاند.
مردم وحدت و پیوند خود با رهبری را در تشییع ۱۰ کیلومتری نشان دادند
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: شرایط سخت و تاریخی را در ماههای اخیر، پشت سر گذاشتیم؛ اما زور و زر و تزویر در برابر اراده پولادین مردم و نیروهای مسلح ما، موفق نشد، این ملت شکستناپذیر است. دشمن متوجه اشتباه خود و جهان متوجه اقتدار و پیروزی ملت ایران و رزمندگان دلاور شده است و ایران مانند یک ابرقدرت در دنیا نقشآفرینی میکند.
شاهرخی، افزود: دشمن شکستخورده، امروز به دنبال راهی برای تفرقه در صفوف ملت است و با شایعهپراکنی و داستانسرایی به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و رهبری انقلاب است درحالیکه امروز مردم وحدت و پیوند خود با رهبری را در تشییع ۱۰ کیلومتری نشان دادند.
وی ادامه داد: بنابراین اختلاف سلیقه و دیدگاه نباید ما را از هم دور کند، رهبر فرزانه ما را به وحدت دعوت کرده است. سران قوا بارها تبعیت محض خود را از رهبری اعلام کردند و این کشور با رهبری، رهبر عزیز به سرمنزل مقصود خواهد رسید و مردم نگرانی نداشته باشند.
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