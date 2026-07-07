خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: این روزها هوای دارالعباده یزد سنگین‌تر از همیشه است. درحالی‌که آیین‌های وداع با رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود شور و شعوری وصف‌ناپذیر در رگ‌های شهر جریان یافته است. هر روز کاروان‌های متعدد گروهی و زائران شخصی، دل از دیار خود برکنده و عازم جاده‌ها شده‌اند تا در میعادگاه عاشقان، آخرین دیدار را با «آقای شهید» تازه کنند و فریاد خون‌خواهی سر دهند.

یزدی‌ها، از همان ساعات نخست، با قلبی مالامال از اندوه، در صفوفی منسجم راهی شده‌اند. گروهی به تهران شتافتند تا در نخستین آیین وداع حضور یابند، برخی دیگر رهسپار قم شدند تا امروز در جوار کریمه اهل‌بیت (س)، با پیکر آن عزیز وداع کنند؛ اما خیل عظیم‌ترِ دلسوختگان یزدی، مسیر مشهد مقدس را در پیش گرفته‌اند تا در منزلگاه ابدی قائد شهید امت، امام سیدعلی خامنه‌ای را بدرقه می‌کنند.

در این میان، هم افزایی مردم و دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به این کاروان‌ها چشم‌گیر است.

تجهیز ۴ نقطه در منطقه طبرسی مشهد برای اسکان زائران یزدی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اسکان و پشتیبانی از عزاداران یزدی در مشهد مقدس خبر داد و اعلام کرد که با دستور استاندار، بخش عمده‌ای از خدمات لجستیکی در منطقه «طبرسی» متمرکز شده است.

سیدمهدی طلایی‌مقدم با اشاره به مدیریت میدانی تیم‌های اجرایی استان در مشهد اظهار داشت: به‌منظور ارائه خدمات شایسته به زائرانی که عازم مشهد مقدس هستند، مسئولیت‌های عملیاتی واگذار شد و تیم‌های اجرایی از چهارشنبه هفته گذشته در محل مستقر شدند. همچنین نیروهای بسیج سازندگی استان از هفته پیش با حضور در مشهد، زیرساخت‌های لازم برای میزبانی را فراهم کرده‌اند.

ظرفیت ۶۰۰۰ نفری اسکان در طبرسی مشهد

معاون استاندار یزد با اشاره به جزئیات مراکز اقامتی گفت: در منطقه طبرسی مشهد، چهار نقطه کلیدی برای اسکان زائران استان یزد شناسایی و تجهیز شده است. ظرفیت هر یک از این نقاط، پذیرش ۱۵۰۰ نفر است که در مجموع، امکان اسکان ۶ هزار زائر در این محدوده فراهم شده است.

وی درباره اقدامات انجام شده برای سهولت سفر زائران افزود: ببا هماهنگی‌های صورت گرفته با اداره‌کل راه‌آهن، دو رام قطار فوق‌العاده برای تسهیل تردد هم‌استانی‌ها به سهمیه ریلی یزد اضافه شد. علاوه بر این، در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای نیز ظرفیت ناوگان عمومی فراتر از سهمیه معمول افزایش یافته است تا مشکلی برای جابه‌جایی عزاداران وجود نداشته باشد.

استقرار ۲۵ موکب در مشهد و پشتیبانی از موکب‌های مردمی

طلایی‌مقدم با اشاره به حضور فعال هیئت‌های مذهبی خاطرنشان کرد: علاوه بر فعالیت‌های دولتی، ۲۵ موکب خدمت‌رسانی از استان یزد در مشهد مقدس مستقر شده‌اند. ما در بخش تأمین تجهیزات و پشتیبانی لجستیکی با این هیئت‌ها هماهنگی کاملی داریم. سیاست اصلی ما در مدیریت استان، حمایت از فعالیت‌های خودجوش و مردم‌محور است؛ دستگاه‌های اجرایی نیز در کنار مردم قرار گرفته‌اند تا با رفع کمبودها، خدمت‌رسانی به زائران با کیفیت مطلوبی انجام شود.

میزبانی شبانه‌روزی مواکب بین‌جاده‌ای یزد از زائران آیین وداع با رهبر شهید

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آماده‌سازی و فعال‌سازی ایستگاه‌های خدماتی برای پذیرایی از زائران عبوری خبر داد و اعلام کرد: موکب بین‌جاده‌ای بقعه متبرکه شیخ محمد سلطان در منطقه شاهدیه یزد با همراهی شهرداری منطقه به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به مسافران و عزاداران است.

حجت‌الاسلام رضا صادقی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تسهیل سفر زائرانی که از مسیرهای مواصلاتی استان یزد عازم آیین تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید هستند، اظهار داشت: موکب بین‌جاده‌ای سیدالشهدا (ع) با استقرار در جوار بقعه متبرکه شیخ محمد سلطان شاهدیه، آمادگی کامل جهت پذیرایی از سوگواران را دارد.

وی با تشریح جزئیات این طرح حمایتی افزود: این موکب خدمات‌رسانی خود را از روز جمعه آغاز کرده است و کارکنان و خادمان این بقعه به صورت ۲۴ ساعته و در تمام ساعات شبانه‌روز، در حال ارائه خدمات مختلف رفاهی، اسکان استراحت، و پذیرایی به زائران عبوری و مجاوران این بارگاه متبرکه هستند تا مسافران در طول مسیر حرکت خود دغدغه‌ای برای استراحت موقت و پذیرایی نداشته باشند.

ایستادگی برای خون‌خواهی تا پای جان

مدیر موسسه آموزش عالی حوزه علمیه امام حسین (ع) یزد که عازم مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب بود گفت: حضور در مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، در حقیقت تجدید پیمانی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و عهدی استوار با ولی‌فقیه و رهبر جدید امت اسلامی است.

منصوره شاکری با اشاره به اهداف این حرکت حماسی اظهار داشت: اگرچه برای تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب در این مسیر گام نهاده‌ایم، اما حقیقت این حرکت، تجدید پیمان با ولی امر مسلمین و اعلام حمایت و وفاداری به مسیر انقلاب اسلامی است؛ راهی که پیونددهنده دوران بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، دوران رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب است. تمام این مسیرها یک حرف، یک جهت و یک حرکت واحد را دنبال می‌کنند.

وی افزود: حضور در این مسیر حماسی، کمترین کاری است که در جهت تجدید میثاق با این بزرگواران برای سربلندی انقلاب اسلامی و اسلام عزیز می‌توانیم انجام دهیم و امیدواریم این مجاهدت‌ها زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشد.

مدیر حوزه علمیه امام حسین (ع) یزد با تاکید بر جایگاه والای شهیدان راه خدمت و مقاومت تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب و رهبر شهیدمان چنان حق بزرگی بر گردن ما و تمامی مسلمانان جهان دارند که این حرکت حماسی، حداقل وظیفه و ادای دین ما به مجاهدت‌های ایشان است.

شاکری در پایان با اشاره به عزم راسخ ملت در مواجهه با استکبار جهانی خاطرنشان کرد: امیدواریم هرچه زودتر شاهد نابودی جهان کفر، اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار باشیم. ما هرگز از خون پاک رهبر شهید خود و سایر شهدای گرانقدر نخواهیم گذشت و تا آخرین قطره خون و حتی تا شهادت، پای این انقلاب و اسلام ایستاده‌ایم تا پرچم این نهضت را به دست صاحب اصلی آن، حضرت امام زمان (عج) برسانیم.

یاد نماز تکلیف؛ توشه‌ی زائر یزدی در مسیر وداع با رهبر شهید

یکی از شهروندان یزدی که برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب عازم سفر بود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: امیدواریم توفیق حاصل شود تا در این آیین حضور پیدا کنیم؛ چرا که برای وداع با رهبرمان راهی شده‌ایم و این دیدار، آخرین دیدار ظاهری ما با ایشان خواهد بود، هرچند امیدواریم این پیوند معنوی همواره برقرار بماند.

طاهره رشته‌احمدی با اشاره به بی‌قراری برای حضور در این مراسم اظهار کرد: شرکت در این آیین، میثاقی دوباره با آرمان‌های انقلاب و بیعتی مجدد با رهبر جدید است تا بتوانیم راه امام و رهبر شهیدمان را ادامه دهیم.

وی با بیان خاطره‌ای از دیدار پیشین خود با رهبر انقلاب افزود: سال‌ها پیش این توفیق را داشتم که در مراسم نماز تکلیف، پشت سر رهبر انقلاب نماز بخوانم و آن واقعه، از ماندگارترین و شیرین‌ترین خاطرات زندگی من به شمار می‌رود.

این شهروند یزدی ادامه داد: همان‌گونه که در آن سال‌ها با وجود سن کم، ساعت‌ها در انتظار آن دیدار ماندیم و لحظه‌ای احساس خستگی نکردیم، امروز نیز در آستانه این آخرین دیدار، همان حس و حال و همان شوق در وجودم زنده شده است.

رشته‌احمدی تصریح کرد: خاطره اقامه نماز تکلیف پشت سر رهبر انقلاب، همواره از شیرین‌ترین و ارزشمندترین لحظات زندگی‌ام بوده و اکنون نیز حضور در این مراسم برای من یادآور همان احساس عمیق و ماندگار است.

در میان این سیل جمعیت، روایت‌های عجیبی نهفته است. زائرانی که در میانه راه، خاطراتشان زنده شده است؛ از آنانی که در سال‌های دور، نماز تکلیف خود را پشت سر «آقای شهید ایران» خوانده بودند و امروز که در میانسالی، در صف‌های طولانی وداع ایستاده‌اند، همان حس و حال کودکی را دارند، همان‌قدر بی‌قرار و مشتاق، اما این بار سوگوار هستند.

این وداع، برای زائران یزدی، تنها یک مراسم بدرقه نیست؛ این آغاز یک مسیر است. گویی هر قطره اشکی که بر گونه‌ها می‌نشیند، عهدی دوباره است. مردان و زنانی که می‌گویند: «از اینجا و از این لحظه‌ها، انتقام شروع می‌شود.»

کاروان‌هایی نیز اکنون در مسیر مشهدالرضا (ع) هستند، تنها برای عزاداری نمی‌روند؛ آن‌ها می‌روند تا در کنار خانه ابدی آقای شهید، با آرمان‌های انقلاب تجدید پیمان کنند و تا آخرین نفس، پای خون این شهید و شهیدان راه اسلام ایستادگی کنند، یزدی‌ها می‌روند تا به همه عالم نشان دهند که راه شهیدان، با هیچ داغی خاموش نمی‌شود، بلکه شعله‌ورتر از همیشه، به سوی ظهور امام زمان (عج) ادامه خواهد داشت.