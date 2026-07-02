به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در جلسه ستاد استانی آیین تشییع و وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب، ضمن تأکید بر اینکه حضور حماسی و آگاهانه ملت در آیین بدرقه، تجلی بی‌بدیل ولایتمداری و اقتدار ملی است، بر آماده‌باش کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی، لغو مرخصی مدیران و بسیج همه امکانات استان برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران تأکید کرد.

استاندار یزد، اظهار داشت: مردمان ایران اسلامی همواره در صحنه‌های مختلف ولایتمداری خود را ثابت کرده‌اند و بی‌تردید در جریان بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید نیز این اقتدار و انسجام ملی را در بالاترین سطح به نمایش خواهند گذاشت.

وی بر ضرورت تغییر چهره شهر متناسب با این ایام تاکید کرد و افزود: فضای شهر و ادارات باید به معنای واقعی کلمه، عاشورایی باشد.

بابایی با اشاره به اشتیاق گسترده مردم برای حضور در این مراسم تاریخی، تصریح کرد: تاکنون بالغ بر ۲۵ هزار نفر از استان یزد برای اعزام اعلام آمادگی کرده‌اند و در این راستا، وظیفه ما در دستگاه‌های دولتی، تسهیل‌گری و خدمتگزاری به این مردمِ قدرشناس است.

وی با تقدیر از مشارکت بی‌نظیر واحدهای صنعتی، تشکل‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی در برپایی موکب‌ها، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تیم‌های پشتیبانی استان در تهران مستقر شده‌اند و فضاهای لازم برای اسکان و استقرار زائران یزدی مهیا گردیده است.

بابایی با اشاره به پیش‌بینی حضور جمعیت میلیونی و همچنین گرمای بی‌سابقه هوا، توصیه‌هایی را به زائران ارائه کرد و گفت: با توجه به فشردگی جمعیت و شرایط جوی، اکیداً توصیه می‌شود افراد خردسال، سالمندان و کسانی که از شرایط جسمانی مناسبی برخوردار نیستند، از حضور در مسیرهای پرتردد خودداری کنند.

استاندار یزد افزود: به منظور حفظ سلامت هم‌استانی‌ها، تیم‌های دانشگاه علوم پزشکی یزد با تجهیزات کامل در محل استقرار زائران یزدی در تهران مستقر خواهند شد تا خدمات درمانی لازم را در کوتاه‌ترین زمان ارائه دهند.

وی در پایان با تاکید بر حساسیت و اهمیت برنامه‌های هفته آینده، خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی دستور داد: در این ایام پرکار که نیازمند رصد مستمر، پشتیبانی مداوم و سرکشی به موکب‌ها هستیم، مرخصی تمامی مدیران لغو بوده و همه دستگاه‌ها باید در وضعیت آماده‌باش کامل و خدمت‌رسانی شبانه‌روزی باشند.