برپایی ۵۰ موکب برای خدمت رسانی به زائران تشییع رهبر شهید در سبزوار

به گزارش خبرنگار مهر، حامد قربانی صبح پنجشنبه، در نشست هماهنگی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، با حضور فرمانداران غرب خراسان در سبزوار اظهار کرد: همزمان با ایام برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید در مشهد، ۵۰ موکب برای خدمترسانی به زائران در مسیرهای ارتباطی سبزوار در غرب خراسان، برپا می شود.
فرماندار سبزوار بیان کرد: فعالیت های این موکبها در راستای تکریم زائرانی که از این مسیر عازم مشهدالرضا (ع) هستند، از ۱۵ تا ۲۳ تیرماه به صورت شبانه روزی خواهد بود تا از این طریق خدمات فرهنگی، پذیرایی و پشتیبانی شایسته به زائران مراسم وداع رهبر شهید، فراهم شود.
وی گفت: با توجه به پیش بینی حضور جمعیت زیادی در این مسیر، در کنار آمادگی ظرفیت های اسکان سبزوار، در زمینه حمل و نقل نیز تمهیداتی برای ارتقای ایمنی راهها، افزایش استقرار پایگاه های اورژانس در مسیر و آمادگی ۱۰۰ درصدی جایگاه های سوخت، اندیشیده شده است.
قربانی بیان کرد: تدابیر لازم برای تامین اقلام اساسی به منظور پشتیبانی از مواکب مردمی و ثبات در بازار سبزوار نیز، برنامه ریزی شده است.
فرماندار سبزوار اظهار کرد: غرب خراسان رضوی در مسیر اصلی تردد زائران رضوی برای شرکت در آیین وداع و تدفین «آقای شهید ایران»، با آمادگی کامل مهیاست.
وی گفت: دستگاههای اجرایی طی این مدت موظفند درکنار مردم و در چارچوب مصوبات ستاد، خدمت رسانی مناسب به هموطنان و زائران این مسیر داشته باشند و به فراخور نیاز، بخشی از توان اجرایی خود را برای خدمترسانی هرچه بهتر، در اختیار این ستاد قرار دهند.
قربانی گفت: جلسات مربوط به ستاد تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، از حدود ۱۰ روز پیش در سبزوار برگزار شده و از این مدت تاکنون، تمامی بخشهای دولتی، خصوصی و مردمی اعم از موکبها، هیئتهای مذهبی و سازمانهای خدماتی، با آمادگی کامل پای کار آمدهاند.
فرماندار سبزوار اظهار کرد: با توجه به اینکه محور ارتباطی داورزن - سبزوار - نیشابور مهمترین مسیر تردد زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد است، تاکنون ۳۵ موکب مستقر در این مسیر جانمایی شدهاند تا خدمات لازم به صورت کامل در اختیار هموطنانی که قصد حضور در مراسم را دارند، قرار گیرد.
وی افزود: تمامی موکبهای مستقر در مسیر، با تأمین مایحتاج مورد نیاز از جمله وعدههای صبحانه، نهار و شام، آماده خدمترسانی هستند. همچنین با همکاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، تیمهای درمانی و بهداشتی برای ارائه خدمات فوری به زائران در تمامی نقاط مستقر خواهند شد.
قربانی گفت: با توجه به پیشبینی حجم بسیار بالای جمعیت در مراسم تشییع، ظرفیتهای اسکان در تمامی اماکن مشخص شده در سبزوار و محورهای اطراف، برای اسکان حدود ۱۰۰ هزار نفر پیشبینی شده است.
فرماندار سبزوار افزود: تمامی این موکبها و مراکز اسکان به صورت ۲۴ ساعته فعال خواهند بود و از یک روز پیش از شروع مراسم تا روز بعد از انجام تشییع، آماده پذیرایی از عزاداران هستند.
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