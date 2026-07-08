سنتکام مدعی حمله جدید به جنوب ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها ، سنتکام ادعا کرد : «ما بیش از ۶۰ قایق کوچک و بیش از ۸۰ سایت را با مهمات دقیق هدف قرار دادیم».

بر اساس این گزارش ، سنتکام همچنین مدعی شد: نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا در ۷ ژوئیه دور جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران را تکمیل کردند و در پاسخ فوری به تازه‌ترین حملات ایران علیه کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز، با استفاده از مهمات هدایت‌ شونده دقیق، بیش از ۸۰ هدف را مورد اصابت قرار دادند.»

ارتش امریکا ادعا کرد: «نیروهای آمریکایی سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، سایت‌های راداری ساحلی، توانمندی‌های موشک‌های ضدکشتی و بیش از ۶۰ قایق کوچک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در داخل و اطراف تنگه هدف قرار دادند تا توانایی ایران برای ادامه حمله به تجارت بین‌المللی در این کریدور تجاری جهانی را کاهش دهند.»

سنتکام مدعی شد: «ایران اخیرا به سه کشتی تجاری در حال عبور از تنگه که شامل نفتکش ام‌تی آل رکیات با پرچم جزایر مارشال، نفتکش ام‌تی ودیان با پرچم عربستان سعودی و نفتکش ام‌تی سایپرس پراسپریتی با پرچم لیبریا بود، حمله کرد. این اقدام تهاجمی و غیرموجه نیروهای ایرانی، نقض آشکار و خطرناک آتش‌بس است و آزادی کشتیرانی را تضعیف می‌کند.»

‏سنتکام افزود: «نیروهای ما همچنان در وضعیت آماده‌باش و آمادگی قرار دارند تا در صورت پایبند نبودن یا عمل نکردن ایران به توافق، این کشور را پاسخگو کنند.»