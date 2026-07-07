به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی و دولتی در سطح شهرستان موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی، اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شگردهای تخصصی پلیسی، موفق به شناسایی عامل سرقت‌ها شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود ضمن اشاره به اینکه متهم طی عملیات غافلگیرانه دستگیر شد، ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم بخشی از اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

شائینی یادآور شد: متهم در تحقیقات فنی و بازجویی‌های تخصصی، به ۱۷ فقره سرقت از اماکن خصوصی و دولتی در شهرستان اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب، روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شاهرود اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم با رعایت نکات ایمنی، تقویت سیستم‌های حفاظتی اماکن و گزارش هرگونه موارد مشکوک از طریق سامانه ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری و مقابله با جرائم یاری کنند.