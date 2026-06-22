به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود، بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازهها و اماکن خصوصی موضوع تحت بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۳ البرز مسئول رسیدگی به این پرونده شدند، اضافه کرد: انجام اقدامات اطلاعاتی و رد زنی های هدفمند در دستور کار واقع شد.
فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: مأموران پلیس پس از هنگام گشتزنی در یکی از خیابانهای شهر به دو نفر مشکوک شدند و آنان را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
شائینی با اشاره به سوابق متهمان، توضیح داد: بررسیهای اولیه نشان داد هر دو نفر دارای سابقه سرقت هستند.
وی در ادامه افزود: متهمان در بازجوییهای تخصصی پلیس به ۲۵ فقره سرقت از مغازهها و اماکن خصوصی در شهرستان اعتراف کردند.
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