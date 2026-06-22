  1. استانها
  2. سمنان
۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

دستگیری سارقان سابقه‌دار در شاهرود؛ ۲۵ فقره سرقت کشف شد

دستگیری سارقان سابقه‌دار در شاهرود؛ ۲۵ فقره سرقت کشف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری دو سارق سابقه‌دار خبر داد و گفت: طبق تحقیقات پلیسی، متهمان به ۲۵ فقره سرقت از مغازه‌ها و اماکن خصوصی در این شهرستان اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود، بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌ها و اماکن خصوصی موضوع تحت بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۳ البرز مسئول رسیدگی به این پرونده شدند، اضافه کرد: انجام اقدامات اطلاعاتی و رد زنی‌ های هدفمند در دستور کار واقع شد.

فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: مأموران پلیس پس از هنگام گشت‌زنی در یکی از خیابان‌های شهر به دو نفر مشکوک شدند و آنان را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

شائینی با اشاره به سوابق متهمان، توضیح داد: بررسی‌های اولیه نشان داد هر دو نفر دارای سابقه سرقت هستند.

وی در ادامه افزود: متهمان در بازجویی‌های تخصصی پلیس به ۲۵ فقره سرقت از مغازه‌ها و اماکن خصوصی در شهرستان اعتراف کردند.

کد مطلب 6867670

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها