به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود، بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌ها و اماکن خصوصی موضوع تحت بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۳ البرز مسئول رسیدگی به این پرونده شدند، اضافه کرد: انجام اقدامات اطلاعاتی و رد زنی‌ های هدفمند در دستور کار واقع شد.

فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: مأموران پلیس پس از هنگام گشت‌زنی در یکی از خیابان‌های شهر به دو نفر مشکوک شدند و آنان را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

شائینی با اشاره به سوابق متهمان، توضیح داد: بررسی‌های اولیه نشان داد هر دو نفر دارای سابقه سرقت هستند.

وی در ادامه افزود: متهمان در بازجویی‌های تخصصی پلیس به ۲۵ فقره سرقت از مغازه‌ها و اماکن خصوصی در شهرستان اعتراف کردند.