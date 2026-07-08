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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

انهدام باند سارقان موتورسیکلت در ملایر؛ ۹ سرقت کشف شد

انهدام باند سارقان موتورسیکلت در ملایر؛ ۹ سرقت کشف شد

همدان-فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از شناسایی و انهدام یک باند ۴ نفره سارقان موتورسیکلت و کشف ۹ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان ملایر، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی ماموران پلیس آگاهی، اعضای یک باند ۴ نفره که به‌صورت سازمان‌یافته که در زمینه سرقت موتورسیکلت فعالیت داشتند، شناسایی و در چند عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر تصریح کرد: متهمان در جریان بازجویی‌های فنی و پلیسی، به سرقت و فروش ۹ دستگاه موتورسیکلت اعتراف کردند و در ادامه این عملیات فرد خریدار اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شد و تمامی موتورسیکلت‌های سرقتی کشف و به مالکان آن‌ها بازگردانده شد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن تجهیز وسایل نقلیه خود به سیستم‌های ایمنی و ضدسرقت، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6882265

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