انهدام باند سارقان موتورسیکلت در ملایر؛ ۹ سرقت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد ساکی چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان ملایر، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقتها بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تلاش شبانهروزی ماموران پلیس آگاهی، اعضای یک باند ۴ نفره که بهصورت سازمانیافته که در زمینه سرقت موتورسیکلت فعالیت داشتند، شناسایی و در چند عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر تصریح کرد: متهمان در جریان بازجوییهای فنی و پلیسی، به سرقت و فروش ۹ دستگاه موتورسیکلت اعتراف کردند و در ادامه این عملیات فرد خریدار اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شد و تمامی موتورسیکلتهای سرقتی کشف و به مالکان آنها بازگردانده شد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا میشود ضمن تجهیز وسایل نقلیه خود به سیستمهای ایمنی و ضدسرقت، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
نظر شما