اهتمام خاص رسانه ها به مراسم تشییع رهبر شهید ایران در نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که تمامی مقدمات و تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم تشییع شهید سید علی خامنه‌ای در نجف به پایان رسیده است.

بر اساس این گزارش، همزمان با ورود هیئت‌های رسمی و شخصیت‌هایی از کشورهای مختلف به نجف، پیش‌بینی می‌شود مراسم تشییع با حضور میلیون‌ها نفر از داخل عراق و دیگر کشورها برگزار شود.

خبرنگار المیادین در نجف اشرف از حضور گسترده رسانه‌های بین‌المللی، به‌ویژه رسانه‌های غربی، برای پوشش این مراسم خبر داد و آن را نشانه‌ای از توجه جهانی به این رویداد توصیف کرد.

در همین حال، روند ورود هیئت‌ها و کاروان‌های مردمی از استان‌های مختلف عراق به نجف همچنان ادامه دارد و زائران برای شرکت در مراسم تشییع شهید سید علی خامنه‌ای وارد این شهر می‌شوند.

همچنین خبرنگار المیادین در کربلا نیز گزارش داد: تمامی مقدمات و تمهیدات لازم در کربلا برای استقبال از شرکت کنندگان در مراسم تشییع شهید سید علی خامنه ای تکمیل شده است.