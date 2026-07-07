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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۶

اهتمام خاص رسانه ها به مراسم تشییع رهبر شهید ایران در نجف

اهتمام خاص رسانه ها به مراسم تشییع رهبر شهید ایران در نجف

خبرنگار المیادین در نجف اشرف از حضور گسترده رسانه‌های بین‌المللی، به‌ویژه رسانه‌های غربی، برای پوشش مراسم رهبر شهید ایران خبر داد و آن را نشانه‌ای از توجه جهانی به این رویداد توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که تمامی مقدمات و تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم تشییع شهید سید علی خامنه‌ای در نجف به پایان رسیده است.

بر اساس این گزارش، همزمان با ورود هیئت‌های رسمی و شخصیت‌هایی از کشورهای مختلف به نجف، پیش‌بینی می‌شود مراسم تشییع با حضور میلیون‌ها نفر از داخل عراق و دیگر کشورها برگزار شود.

خبرنگار المیادین در نجف اشرف از حضور گسترده رسانه‌های بین‌المللی، به‌ویژه رسانه‌های غربی، برای پوشش این مراسم خبر داد و آن را نشانه‌ای از توجه جهانی به این رویداد توصیف کرد.

در همین حال، روند ورود هیئت‌ها و کاروان‌های مردمی از استان‌های مختلف عراق به نجف همچنان ادامه دارد و زائران برای شرکت در مراسم تشییع شهید سید علی خامنه‌ای وارد این شهر می‌شوند.

همچنین خبرنگار المیادین در کربلا نیز گزارش داد: تمامی مقدمات و تمهیدات لازم در کربلا برای استقبال از شرکت کنندگان در مراسم تشییع شهید سید علی خامنه ای تکمیل شده است.

کد مطلب 6881821

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