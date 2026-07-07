خبرگزاری مهر - گروه استانها: خاک ایران که با خون شهیدان آبیاری شده، این بار شاهد وداع با رهبری است که خود را وقف این خاک و مردم آن کرد. در روزهای وداع و بدرقه رهبر شهید، ملت ایران بار دیگر ثابت کردند که پیوندشان با این انقلاب و آرمانهای آن، پیوندی است که محکمتر از پیش میشود.
در روزهایی که ایرانزمین، سوگوار فراق رهبری است که سالها سکاندار کشتی انقلاب بوده است، این وداع، تنها یک خداحافظی نیست؛ فرصتی برای بازخوانی مسیری است که یک رهبر، ملت را در آن همراهی کرده بود.
«بندگی خدا» ویژگی بارز رهبر شهید
حجتالاسلام «مفید» مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تشریح ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید، در گفتوگو با خبرنگار مهر، «بندگی خدا» را بارزترین ویژگی شخصیتی رهبر شهید عنوان کرد و اظهار داشت: بالاترین جایگاهی که انسان میتواند به آن برسد، جایگاه «عبودیت» است.
وی با بیان اینکه تمام بندگان خاص خدا شایستگی این را پیدا کردند که پیامآور خداوند متعال برای بشریت باشند، دو رکن اساسی را از جانب خداوند متعال مأمور شدند تا به بشر ابلاغ کنند، گفت: بندگی خدا، مظاهر مختلفی دارد، اما بعد از طی مقدماتی اوج این بندگی در تقابل با طاغوت است.
«تقابل با طاغوت» ویژگی دیگر رهبر شهید
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، ادامه داد: نمیشود کسی بنده خدا باشد، اما ولایت طاغوت را تحمل کند، علت اینکه میبینیم بندگان خدا، انبیا و ائمه اطهار، اصلیترین تبلور بندگیشان در تقابل با طاغوت است، بهخاطر این است که بعد از معرفت و عمق یافتن آن معرفت، یعنی ایمان، بعد از عمل به آنچه به آن باورمند شدهاند، بعد از تمرین در حوزه اخلاق و رفتار، مسلطشدن بر سرزمین وجودی خود و حاکم بر چشم، گوش، زبان، ذهن، قلب و هر مسیری که هوای نفس به او امر میکند، شدند، خداوند متعال را سزاوار شایسته عبادت میدانند و هیچکسی غیر از خداوند را شایسته عبادت نمیبینند.
حجتالاسلام مفید، ادامه داد: وقتی انسان به این مرتبه رسید، آن موقع اصلیترین میدان ظهور و بروز بندگیاش که تقابل با طاغوت است، شکل میگیرد.
امام شهید «بنده خدا» بود
وی با بیان اینکه ما در ایام محرم هستیم، اگر کسی بخواهد اوج بندگی امام حسین (ع) را بخواهد درک کند، زمانی بود که تکوتنها، در مقابل تمامیت طاغوت عصر خود ایستاد، یارانش همه شهید شدند، اما هرگز میدان را برای تقابل طاغوت ترک نکردند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه امام راحل فرمودند که «اگر همه بهجای درود بر خمینی، لفظ دیگری را به کار ببرند، هرگز از مسیری که انتخاب کردهام، دست بر نخواهم برداشت» گفت: امام شهید ما هم اینگونه بودند، این ویژگی برجسته امام شهید ما بود که بنده خدا بود، تمام مراتب بندگی را در حوزه معرفت، ایمان، تقابل با کفر، شرک طی کردند.
حجتالاسلام مفید، تصریح کرد: در تاریخ امروز و معاصر بشر چه کسی را سراغ دارید؛ مانند امام شهید در تقابل با کفر، شرک و دفاع از حق حرکت کرده باشد؟
رهبر شهید از تعالی فهم و ایمان عمیق این مردم دفاع کرد
وی با طرح این سؤال که سختترین آزمونی که خداوند متعال از انسان گرفته، کدام آزمون است؟ گفت: سختترین آزمون، آزمون در خصوص حجت و ولی خدا است، اولین کسی که در مواجه با این آزمون مردود شد، شیطان بود و امر به اطاعت و پذیرش ولایت آدم را نپذیرفت، در طول تاریخ بشر تا امروز هم اصلیترین آزمونی که خداوند از بشر گرفته، آزمون در خصوص ولی خدا و حجت خدا است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تأکید بر اینکه تا قبل از انقلاب بشر نمره قابلقبولی دراینرابطه نگرفته است تا اینکه رسیدیم به عصر انقلاب، گفت: عصر انقلاب به واسطه امام راحل و امام شهید، بستر را برای سربلندی در این سختترین آزمون برای بشریت فراهم کردند که لااقل تاریخ بشر شرمنده اولیای الهی و حجت خدا نباشد.
حجتالاسلام مفید، ادامه داد: اینکه امام راحل فرمود که «مردم عصر ما از اصحاب رسولالله بالاتر هستند»، سخن گزافی نبود، امام راحل ما حکیم بود، این اعتمادی که رهبری عزیز درباره مردم داشت و از تعالی فهم و ایمان عمیق این مردم دفاع کرد و فرمود که این مردم را شما نمیشناسید، همچنان که دشمن نشناخت، به تبعیت از بیانات امام راحل بود.
«شهادتطلبی» ویژگی دیگر رهبر شهید
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگیهای برجسته رهبر شهید را شهادتطلبی عنوان کرد و گفت: این را بارها در مواضع خود رهبر شهید دیدهایم، ایشان در دیدار با خانواده شهدا فرمودند که «دعا کنید که مرگ ما هم مثل فرزندان شما باشد».
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تأکید بر اینکه امام شهید ما چون اهل جهاد بود، اوج کمال را در شهادت میدید، گفت: لذا رهبر شهید در طول عمر خودش مجاهدت کرد برای اینکه به این مقام برسد، رهبر شهید، شهادت را به اوج کمال رسیدن برای بنده خداوند میدانست. به تعبیر امام راحل «شهادت هنر مردان خداست» و امام شهید ما در حوزههای مختلفی هنرمند بود، در این حوزه هم به معنای واقعی کلمه هنر خودش را نشان داد. آن هم شهادت به دست شقیترین افراد و شهادتی در ماه مبارک رمضان. با زبان روزه و در حال تلاوت قرآن.
حجتالاسلام مفید، تأکید کرد: رهبر و آقای شهید ما، شهید زیست که لیاقت این را پیدا کرد که شهید شود، البته این هم انتخابی بود، مرگ شهدای عزیز، مرگ انتخابی است، چون بهگونهای زیست میکنند که الا و لابد خداوند آنها را بخرد.
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