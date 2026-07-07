جریان زیارت و تردد زائران رضوی بدون وقفه برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شاد ظهر سهشنبه در نشست خبری ستاد استانی برگزاری مراسم استقبال و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران برگزار شد، ضمن اشاره به صدور اطلاعیه شماره یک ستاد برگزاری مراسم تشییع، با تکذیب قاطع شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر بسته بودن مسیرهای منتهی به مشهد مقدس، اظهار کرد: تمامی جادهها بدون هیچگونه محدودیتی برای ورود زائران باز است و تدابیر لازم برای سفری ایمن و روان اتخاذ شده است.
دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد بیان کرد: جریان زیارت و تردد زائران در صحنهای پیرامونی حرم مطهر به صورت مستمر برقرار خواهد بود و تنها محدودیتهای مقطعی در بخشهای مرکزی حرم جهت انجام مراسم تدفین اعمال میشود که بلافاصله پس از پایان مراسم، این بخشها به چرخه خدمترسانی بازخواهند گشت.
وی با تشریح جزئیات حملونقل و ترافیک افزود: برای تسهیل جابهجایی شرکتکنندگان، ۲۱۵۰ اتوبوس شهری، ۱۵۰ دستگاه ون و سه خط قطار شهری با ۱۶۰ واگن بهکار گرفته شده است؛ همچنین ۷۴ پارکینگ عمومی، ۴۰ پارکینگ خصوصی و ۱۳ پارکسوار برای مدیریت خودروهای شخصی پیشبینی شده است.
شاد بیان کرد: بیش از ۱۵۰۰ ایستگاه صلواتی و موکب برای پذیرایی و ارائه خدمات فرهنگی به زائران آماده شده است؛ وی در ادامه افزود که در حوزه درمان نیز بیش از ۱۰۰۰ نیروی تخصصی، ۱۳۰۰ پرستار و ۷۰۰ نیروی واکنش سریع در قالب ۳۵۰ تیم امدادی به همراه ۳۰۰ دستگاه آمبولانس در طول مسیر و اماکن اسکان مستقر خواهند بود.
دبیر کمیته اطلاع رسانی ستاد بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی صحیح، گفت: سه نقطه شامل مجموعه نمایشگاه حرم مطهر، ساختمان صبا و حسینیه آیتالله شاهرودی برای استقرار، اسکان و فعالیتهای فنی و رسانهای خبرنگاران تعیین شده است و علاوه بر آن، جایگاههای ویژهای نیز در مسیر خیابان امام رضا (ع) برای پوشش رسانهای این رخداد تاریخی در نظر گرفته شده است.
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