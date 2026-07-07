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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

آسیب دیدن نفتکش با پرچم عربستان در نزدیکی عمان

آسیب دیدن نفتکش با پرچم عربستان در نزدیکی عمان

رویترز به نقل از برخی منابع امنیتی دریایی اعلام کرد که یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان در اطراف تنگه هرمز در نزدیکی عمان آسیب دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از برخی منابع امنیتی دریایی خبر داد که یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان در اطراف تنگه هرمز در نزدیکی عمان آسیب دیده است. این امر پس از هدف قرار گرفتن یک نفتکش قطری حامل گاز طبیعی مایع در همان منطقه صورت گرفت.

این منابع توضیح دادند که انفجاری رخ داده و هنوز علت آن مشخص نشده است و گمان می‌رود کشتی آسیب‌دیده، نفتکش غول پیکر ودیان باشد.

بر اساس داده‌های رهگیری کشتی‌ها در بستر مارین ترافیک، آخرین موقعیت ثبت‌شده این نفتکش، در خلیج فارس در ۳ ژوئیه بوده است.

تاکنون هیچ اظهار نظری از جانب مقامات عربستانی دریافت نشده است.

کد مطلب 6881703

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