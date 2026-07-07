اعزام بیش از ۴ هزار زائر «آقای شهید ایران» با ۱۰ رام قطار از بندر عباس

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا برازنده، مدیرکل راه‌آهن هرمزگان از اعزام بیش از ۴ هزار زائر با ۱۰ رام قطار به شهرهای تهران، قم و مشهد برای حضور در مراسم وداع و تشییع خبر داد.

وی گفت: کاروان استان هرمزگان با نام «میناب ۱۶۸» و با حضور خانواده شهدای دبستان شجره طیبه در این مراسم معنوی شرکت کرد.

گفتنی است؛ آیین بدرقه زائران «آقای شهید ایران» در سالن مسافری راه‌آهن بندرعباس با حضور علیرضا نصیری برازنده، مدیرکل راه‌آهن هرمزگان، سرهنگ حسن صنعتکاران، فرمانده سپاه امام سجاد (ع)، احمد پویانفر، فرماندار بندرعباس، عادل شهرزاد، معاون امور اقتصادی استانداری، صفر صادقی، معاون عمرانی استانداری، محمد کمالی، مدیرکل روابط عمومی استانداری، جانشین فرماندهی انتظامی استان، فرمانده انتظامی شهرستان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و جمعی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد.