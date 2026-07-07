کسب رتبه نخست مقالات کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک توسط پژوهشگران زنجانی

به گزرش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه سیودومین کنفرانس سالانه اپتیک و فوتونیک ایران و هجدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک، به میزبانی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان برگزار شد و طی آن برگزیدگان بخشهای مختلف معرفی شدند.
بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، مقاله ارائهشده توسط محمدرضا عطایی، سینا زینالی و دکتر جعفر مصطفویامجد از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، با کسب بالاترین امتیاز، عنوان مقاله برتر و رتبه نخست بخش ارائههای شفاهی را به خود اختصاص داد.
این موفقیت در یکی از معتبرترین رویدادهای علمی کشور در حوزه اپتیک و فوتونیک، نشاندهنده توانمندی علمی پژوهشگران دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و جایگاه این دانشگاه در عرصه پژوهشهای پیشرفته این حوزه است.
در سیودومین کنفرانس سالانه اپتیک و فوتونیک ایران و هجدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک، با حضور استادان، پژوهشگران، دانشجویان و متخصصان این حوزه، ۸۴ مقاله بهصورت ارائه شفاهی و ۱۴۷ مقاله در قالب پوستر ارائه شد و در پایان، از پژوهشگران برگزیده بخشهای مختلف تقدیر به عمل آمد.
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