به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر عسگری، روز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس نتایج جدیدترین نظام رتبهبندی «US News Best Global Universities»، دانشگاه تبریز با حفظ روند صعودی خود، جایگاه دوم را در بین دانشگاههای جامع دولتی کشور به خود اختصاص داده است. وی افزود: دانشگاه تبریز همچنین در این رتبهبندی حائز رتبه پنجم ملی، رتبه ۲۰۰ در آسیا و رتبه ۶۶۳ در سطح جهانی شده است.
عسگری با تأکید بر موفقیت دانشگاه در ۲۱ حوزه تخصصی، تصریح کرد: دستاوردهای علمی دانشگاه تبریز بهویژه در حوزههای راهبردی مشهود است؛ بهطوریکه این دانشگاه در حوزه منابع آب رتبه ۵۰، علوم پلیمر رتبه ۶۶ و علوم و فناوری مواد غذایی رتبه ۶۹ جهان را کسب کرده و در هر سه بخش، در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا جای گرفته است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز با اشاره به ارتباط تنگاتنگ این موفقیتها با زیستبوم منطقه شمالغرب کشور، خاطرنشان کرد: جهتگیری کلان پژوهشی ما مبتنی بر حل چالشهای منطقهای و ملی است. تمرکز بر حوزههایی همچون مدیریت منابع آب، کشاورزی، صنایع پلیمری و انرژیهای پایدار، دقیقاً در راستای نیازهای توسعهای منطقه است که باعث پررنگتر شدن نقش این دانشگاه در عرصههای علمی و صنعتی شده است.
وی در پایان، این موفقیت را نتیجه سرمایهگذاری هدفمند بر توسعه زیرساختهای تحقیقاتی و همافزایی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان دانست و ابراز امیدواری کرد که با گسترش همکاریهای علمی بینالمللی، روند ارتقای جایگاه دانشگاه تبریز در نظامهای رتبهبندی معتبر جهانی با شتاب بیشتری ادامه یابد.
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