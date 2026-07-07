نوری: خدمت در مراسم تشییع رهبر شهید توفیقی بزرگ و تکرار نشدنی است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام رضا نوری در آیین بدرقه اعضای جوانان و نیرو های درمان و امدادی جمعیت هلال احمر که در محل ستاد جمعیت هلال احمر خراسان شمالی برگزار شد با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی در مراسم تشییع رهبر شهید، از نیروهای امدادی خواست مأموریت خود را با نیت الهی، نظم، دقت و آمادگی کامل انجام دهند.

حجت‌الاسلام نوری با قدردانی از حضور امدادگران و داوطلبان اظهار کرد: خدا را شاکر باشید که توفیق خدمت در این مراسم باشکوه و تاریخی را پیدا کرده‌اید؛ چرا که این رویداد تکرارشدنی نیست و باید همه ابعاد آن، از نظم و امدادرسانی تا پوشش خبری، به بهترین شکل انجام شود.

وی با بیان اینکه مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: با توجه به حضور گسترده مردم در مسیرهای منتهی به حرم مطهر، این مرحله نسبت به مراسم‌ قبلی پیچیده‌تر است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سرعت عمل، نظم و اخلاص بیشتری خواهد بود.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به برگزاری مراحل پیشین مراسم تشییع، خاطرنشان کرد: با وجود تهدیدهای دشمنان، تاکنون برنامه‌ها با امنیت کامل و بدون وقوع حادثه جدی برگزار شده است و امیدواریم در مشهد نیز با همکاری همه دستگاه‌ها، مراسم با سلامت کامل و بدون هیچ حادثه‌ای به پایان برسد.

وی همچنین تأکید کرد: حضور گسترده مردم، نظم مطلوب، پوشش خبری مناسب و امدادرسانی دقیق، جلوه‌ای از عظمت ملت ایران را به جهانیان نشان خواهد داد و نگاه افکار عمومی جهان در روزهای آینده به نحوه برگزاری این مراسم در مشهد معطوف خواهد بود.