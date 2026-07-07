به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان در راستای طرحهای نظارتی باهدف ساماندهی و نظارت بر فعالیت صنوف، از چندین واحد صنفی در سطح شهرستان خرمآباد بازدید کردند.
در این طرح نظارتی، سه واحد رستوران سنتی که پیشتر به دلیل احصای برخی معایب و تخلفات صنفی، اخطاریههای لازم را دریافت کرده بودند، مورد بازرسی مجدد قرار گرفتند.
باتوجهبه بیتوجهی متصدیان این واحدهای صنفی به اخطارهای قانونی ابلاغشده و عدم رفع معایب موجود، مأموران پلیس اماکن با هماهنگی قضایی، نسبت به پلمب این سه واحد اقدام کردند.
پروندههای تشکیلشده برای متخلفان این واحدها، برای سیر مراحل قانونی و اتخاذ تصمیم نهایی به مرجع قضایی ارسال شد.
پلیس استان لرستان در پایان با تأکید بر استمرار طرحهای نظارتی در سطح بازار و اماکن عمومی، بهتمامی متصدیان صنوف هشدار داد که رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی الزامی است و پلیس در راستای حفظ حقوق شهروندان و قانونمداری، با هرگونه تخلف صنفی بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
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