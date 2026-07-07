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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

پلمب ۳ واحد رستوران سنتی متخلف در خرم‌آباد

پلمب ۳ واحد رستوران سنتی متخلف در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از پلمب سه واحد رستوران سنتی متخلف در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان در راستای طرح‌های نظارتی باهدف ساماندهی و نظارت بر فعالیت صنوف، از چندین واحد صنفی در سطح شهرستان خرم‌آباد بازدید کردند.

در این طرح نظارتی، سه واحد رستوران سنتی که پیش‌تر به دلیل احصای برخی معایب و تخلفات صنفی، اخطاریه‌های لازم را دریافت کرده بودند، مورد بازرسی مجدد قرار گرفتند.

باتوجه‌به بی‌توجهی متصدیان این واحدهای صنفی به اخطارهای قانونی ابلاغ‌شده و عدم رفع معایب موجود، مأموران پلیس اماکن با هماهنگی قضایی، نسبت به پلمب این سه واحد اقدام کردند.

پرونده‌های تشکیل‌شده برای متخلفان این واحدها، برای سیر مراحل قانونی و اتخاذ تصمیم نهایی به مرجع قضایی ارسال شد.

پلیس استان لرستان در پایان با تأکید بر استمرار طرح‌های نظارتی در سطح بازار و اماکن عمومی، به‌تمامی متصدیان صنوف هشدار داد که رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی الزامی است و پلیس در راستای حفظ حقوق شهروندان و قانون‌مداری، با هرگونه تخلف صنفی بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6881829

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