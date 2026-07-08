به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر چهارشنبه در جریان برگزاری جلسه قرارگاه نظارت بر بازار، با اشاره به دغدغههای جدی مردم در زمینه کنترل قیمتها و سلامت بازار، از راهاندازی یک طرح ابتکاری ویژه در استان خبر داد.
وی با اشاره به محدودیتهای نیروی انسانی و امکانات دستگاههای نظارتی در پاسخگویی به نیازهای روز، از ساختار جدید این قرارگاه سخن گفت و اظهار کرد: در قالب این طرح ابتکاری، قرارگاه استانی نظارت بر بازار با طراحی ۸۰ تیم بازرسی راهاندازی شده و مسئولیت این تیمها بر عهده مدیران کل دستگاههای اجرایی است و در ترکیب آنها، نمایندگان سازمان تعزیرات، تیمهای رسانهای و همچنین نمایندگان مورد اعتماد مردمی نیز حضور دارند.
استاندار همدان با ارائه گزارش از عملکرد یک ماه و نیم طرح نظارت بر بازار بیان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۴۰۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته است.
وی با تاکید بر منصف بودن اکثریت قاطع فعالان اقتصادی استان، تصریح کرد: ۸۵ درصد از کاسبان و بازاریان مورد بازرسی، کاملاً قانونمدار بوده و هیچگونه تخلفی از آنها مشاهده نشده است که این گروه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت اما ۱۵ درصد باقیمانده دارای تخلف بودند که پروندههای مربوطه بلافاصله به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در جریان رسیدگی است.
ملانوری شمسی با ابراز اطمینان از اثربخشی این اقدام، خاطرنشان کرد: این طرح به دلیل ساختار منسجم، به زودی به عنوان یک الگوی کشوری به سایر استانها ابلاغ خواهد شد.
وی در پایان با قدردانی از بازاریان منصف، از شهروندان خواست تا با ایفای نقش به عنوان «بهترین ناظر»، در شناسایی تخلفات مشارکت کنند و افزود: مردم میتوانند هرگونه تخلف را از طریق سامانه «ناظر» یا دستگاههای نظارتی گزارش دهند، افزود: برخورد با متخلفان با قاطعیت تمام ادامه خواهد یافت و نظارتهای میدانی تا برقراری نظم و انضباط کامل در بازار، متوقف نخواهد شد.
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