حضور ۲۰ هزار ساروی در آئین تشییع آقای شهید ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا شامگاه سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره «امام شهید»، اظهار کرد: مرکز استان مازندران با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و مردمی، آماده استقبال، اسکان و پذیرایی از زائران حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) و شرکت‌کنندگان در آیین تشییع امام شهید است و هیچ‌گونه دغدغه‌ای در زمینه خدمت‌رسانی به زائران وجود ندارد.

وی با گرامیداشت یاد «امام شهید» افزود: افزود: امروز شاهد برگزاری آیین باشکوه و باعظمتی هستیم که به فضل الهی با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است. ان‌شاءالله نهضتی که با خون پاک امام عزیز ما شکل گرفت و امروز در حال فراگیر شدن در جهان است، به نابودی صهیونیسم، استکبار جهانی و همه مستکبران عالم منتهی شود و با ظهور حضرت حجت(عج)، پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل رقم بخورد و بتوانیم آن جامعه آرمانی و تمدن بزرگی را که امام کبیر انقلاب اسلامی ترسیم کردند و امام شهید ما در مسیر تحقق آن حرکت کرد، به سرمنزل مقصود برسانیم.

سرپرست فرمانداری ساری ادامه داد: امروز مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن پرداخته شود، وحدت و انسجام مثال‌زدنی مردم است؛ همان اتحاد مقدسی که در روزهای اخیر در سراسر کشور شکل گرفت و در آیین باشکوه تشییع پیکر مطهر امام شهید جلوه‌ای بی‌نظیر از همدلی، وفاداری و ایستادگی ملت ایران را به نمایش گذاشت.

اسکندرنیا گفت: امام شهید ما امروز نماد استقلال، آزادی، عزت و شرافت ملت ایران و همه آزادگان جهان است و حضور گسترده مردم در این مراسم، نشان داد که این مسیر با قدرت و صلابت ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرستان ساری، یادآور شد: در مرکز استان مازندران از همان ساعات اولیه، همه ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی و مردمی برای همراهی با مردم و زائران به میدان آمدند. در حوزه لجستیک، پشتیبانی، حمل‌ونقل، مدیریت ترافیک و تأمین امنیت، با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و مجموعه‌های خدمات‌رسان، شرایط لازم برای اعزام مردم فراهم شد.

اسکندرنیا ادامه داد: خوشبختانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر از شهروندان ساروی به صورت سازماندهی‌شده و همچنین تعداد قابل توجهی نیز با خودروهای شخصی در مراسم تشییع تهران حضور پیدا کردند و بخشی از این عزیزان نیز در آیین تشییع شهر قم شرکت داشتند.

مواکب جدید برای پذیرایی از زائران رضوی برپا شد

سرپرست فرمانداری ساری با بیان اینکه مراسم تشییع در روزهای آینده در مشهد مقدس ادامه خواهد داشت، گفت: بدون تردید مردم ایران اسلامی بار دیگر حماسه‌ای بزرگ‌تر خلق خواهند کرد تا امام شهید در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) آرام گیرد و این اتفاق به نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی، عدالت‌خواهی و مبارزه با استکبار تبدیل شود.

وی با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی شده برای خدمت‌رسانی به زائران اظهار کرد: در شهرستان ساری بیش از ۸ موکب جدید برای پذیرایی از زائران حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) و شرکت‌کنندگان در آیین تشییع فعال شده است.

اسکندرنیا ادامه داد: در ورودی شهر ساری، حدود پنج کیلومتر پیش از میدان امام، مجموعه هتل‌های آموزش فنی و حرفه‌ای به طور کامل برای اسکان و پذیرایی از زائران تجهیز و آماده شده است تا عزیزانی که این مسیر را انتخاب می‌کنند، بتوانند از خدمات اسکان، استراحت و پذیرایی بهره‌مند شوند.

وی افزود: در میدان امام(ره) نیز موکب‌های خدمت‌رسان مستقر هستند. همچنین در میدان ولیعصر(عج) یا همان میدان خزر سابق، در مجاورت مسجد، مجموعه دیگری از موکب‌ها با مشارکت نیروهای مردمی و هیئات مذهبی فعالیت می‌کنند.

سرپرست فرمانداری ساری گفت: در میدان هلال احمر نیز موکب‌های خدمت‌رسان فعال هستند و در امامزاده عباس(ع) دو موکب به صورت شبانه‌روزی از زائران پذیرایی می‌کنند.

اسکندرنیا ادامه داد: در مسیر جاده نکا که مسیر اصلی حرکت زائران به سمت مشهد مقدس محسوب می‌شود نیز سه موکب دیگر با همت مردم ولایتمدار منطقه سمسکنده، سپاه، بسیج، فرمانداری، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده و در حال ارائه خدمات هستند.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که هیچ زائری در مسیر عبور از مرکز استان مازندران دغدغه‌ای از بابت اسکان، تغذیه، استراحت و خدمات رفاهی نداشته باشد و همه امکانات برای میزبانی شایسته از زائران فراهم شده است.

اسکندرنیا خاطرنشان کرد: در همین راستا بیش از ۱۰ واحد نانوایی در شهرستان به صورت شبانه‌روزی فعال شده‌اند و پخت مستمر نان را انجام می‌دهند. سایر دستگاه‌های خدماتی نیز با آمادگی کامل در حال فعالیت هستند تا خدمات موردنیاز زائران بدون هیچ وقفه‌ای ارائه شود.

وی همچنین از پیش‌بینی برنامه ویژه برای جاماندگان مراسم تشییع خبر داد و گفت: برای عزیزانی که امکان حضور در مراسم تشییع را نداشتند، برنامه‌های ویژه‌ای در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه در نظر گرفته شده است تا بتوانند در آیین‌های پیش‌بینی شده حضور پیدا کنند.

ساری ۲۲ تیرماه میزبان مراسم استانی یادبود امام قائد شهید

سرپرست فرمانداری ساری از برگزاری مراسم بزرگداشت استانی نیز خبر داد و افزود: روز دوشنبه ۲۲ تیرماه مراسم بزرگداشت استانی با ابتکار حضرت آیت‌الله محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران و با همراهی دکتر یونسی استاندار مردمی، جهادی و پرتلاش، در مصلای امام خمینی(ره) ساری برگزار خواهد شد که مسئولیت اجرای آن به فرمانداری ساری واگذار شده است.

اسکندرنیا گفت: این مراسم با ظرفیت پنج هزار نفر برگزار می‌شود و از مردم سراسر استان برای حضور در این اجتماع بزرگ دعوت شده است تا بار دیگر وحدت، همدلی و وفاداری مردم مازندران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا به نمایش گذاشته شود.

سرپرست فرمانداری ساری در پایان با تأکید بر اینکه امروز همه ما وظیفه داریم دین خود را نسبت به شهدا، شهدای مقاومت، شهدای ایران اسلامی و همه ایثارگران ادا کنیم، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در مسیر آرمان‌های امام راحل، رهبر معظم انقلاب و شهدا ثابت‌قدم بمانیم و با همت مضاعف، تلاش بیشتر و حفظ اتحاد و انسجام ملی، ایرانی آبادتر، سرافرازتر و پرافتخارتر بسازیم.

اسکندرنیا متذکر شد: رضایت مردم همواره سفارش امام راحل و شهدا بوده است و ما نیز تلاش خواهیم کرد با خدمت صادقانه به مردم، رضایت آنان را جلب کنیم و در پیشگاه خداوند متعال، شهدا و ملت بزرگ ایران سربلند باشیم. امیدواریم خداوند متعال توفیق دهد که هرگز شرمنده خون پاک شهدا و اعتماد مردم عزیز ایران اسلامی نباشیم.