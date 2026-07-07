به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در آستانه تشییع تاریخی حضرت آیت الله خامنه ای در کربلا و نجف با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: امام شهید یک عمر برای وحدت اسلامی مجاهدت کرد و امروز مسلمانان، منطقه را به عرصه قدرت نمایی خود بر مدار پیکر مطهر آن عزیز ارتقا داده اند.



وی افزود: با تشییع قائد شهید در ایران و عراق، فریاد انتقام، از خواستی ملی به مطالبه ای بین المللی تبدیل شده و چراغ مقاومت تا پیروزی نهایی خواهد درخشید.