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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

مخبر: فریاد انتقام از خواستی ملی به مطالبه‌ای بین‌المللی تبدیل شده است

مخبر: فریاد انتقام از خواستی ملی به مطالبه‌ای بین‌المللی تبدیل شده است

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری نوشت: با تشییع قائد شهید در ایران و عراق، فریاد انتقام، از خواستی ملی به مطالبه‌ای بین‌المللی تبدیل شده و چراغ مقاومت تا پیروزی نهایی خواهد درخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در آستانه تشییع تاریخی حضرت آیت الله خامنه ای در کربلا و نجف با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: امام شهید یک عمر برای وحدت اسلامی مجاهدت کرد و امروز مسلمانان، منطقه را به عرصه قدرت نمایی خود بر مدار پیکر مطهر آن عزیز ارتقا داده اند.

وی افزود: با تشییع قائد شهید در ایران و عراق، فریاد انتقام، از خواستی ملی به مطالبه ای بین المللی تبدیل شده و چراغ مقاومت تا پیروزی نهایی خواهد درخشید.

کد مطلب 6881853

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