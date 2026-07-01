به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی اسلامی برای آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ (آیسسکو) (ISESCO) سازمانی تخصصی است که تحت حمایت سازمان همکاری اسلامی (OIC) فعالیت می کند و در زمینه های آموزش ، علوم ، فرهنگ و ارتباطات در کشورهای اسلامی و به منظور حمایت و تقویت روابط بین کشورهای عضو به فعالیت مشغول است.
آیین امضای تفاهمنامه همکاری استانداری اصفهان با کمیسیون ملی آیسسکو (ISESCO) عصر چهارشنبه با حضور استاندار اصفهان و اعضای شورای آموزش و پرورش استان برگزار شد. این سند با هدف گسترش همکاریهای آموزشی، علمی، فرهنگی، محیط زیستی و مهارتآموزی در سطح جهان اسلام منعقد شد.
اصفهان در دیپلماسی سرآمد است
در این آیین، مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان با اشاره به تاریخ دیپلماسی و جایگاه بینالمللی اصفهان اظهار کرد: اصفهان از گذشتههای دور دارای شخصیت بینالمللی بوده و در حوزه دیپلماسی حرف برای گفتن دارد. این شهر تنها شهری در دوران جنگ است که خواهرخواندگیهای فعالی دارد و تعاملات علمی و فرهنگی خوبی برقرار کرده است.
وی افزود: اصفهان دارای بیش از ۱۶ خواهرخوانده است و در دیپلماسی چندجانبه نیز فعال بوده و دبیرخانههای متعددی از رویدادهای بینالمللی را میزبانی کرده است.
استاندار اصفهان با یادآوری انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۰۶ افزود: در آن دوره صدها جلد کتاب به زبانهای مختلف چاپ شد و الگوسازی برای آموزش و میراث ناملموس فرهنگی انجام گرفت. اکنون نیز این تفاهمنامه بسیار ارزشمند است و اصفهان در این دوره پیگیر و فعال خواهد بود.
وی به ظرفیتهای اجرایی استان در حوزههای دانشگاهی، پژوهشی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: ایجاد شبکه دانشگاهی، مدلهای همکاری بینالمللی دانشگاه اصفهان، تربیت معلمان، حفظ تنوع فرهنگی و زبانهای محلی، الگوی توسعه سه به علاوه یک استان شامل گردشگری، هوش مصنوعی، انرژی خورشیدی و خانواده است؛ همچنیگ برجستهسازی نقش زنان در جهان اسلام از جمله محورهای همکاری هستند.
جمالی نژاد خاطرنشان کرد: دانشگاه هنر، دانشگاه اصفهان و اداره میراث فرهنگی ظرفیتهای خوبی دارند و شعار ما این است که اصفهان نه تنها نصفجهان بلکه باید تصویر آینده جهان هم باشد.
ظرفیتهای اصفهان برای پیوند با شبکههای بینالمللی
در ادامه ایوب درویشی معاون سیاسی اجتماعی استانداری اصفهان نیز در سخنرانی خود بر غنای ظرفیتهای استان تأکید کرد و گفت: استان اصفهان در حوزههای نهادی، دولتی، خصوصی، اقتصادی، اجتماعی و مردمی ظرفیتهای فراوانی دارد.
وی افزود: این استان صاحب سبک و مکتب در همه عرصهها بوده و در تاریخ اثرگذار بر سرنوشت کشور و بشریت است. اصفهان استانی جاذب سرمایههای انسانی، مادی و اقلیمی است.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری با اشاره به همکاریهای اخیر با یونسکو و نهادهای سازمان ملل افزود: این مسیر باید مستمر و ساختارمند باشد. چهار حوزه اصلی فعالیت آیسسکو شامل آموزش و علم، محیط زیست، علوم انسانی و اجتماعی، فرهنگ و ارتباطات است که چهار خوشه برای آن طراحی شده است.
درویشی خاطرنشان کرد: توسعه سرمایه انسانی با رویکرد تحول دیجیتال، مهارتآموزی، هوش مصنوعی، علم و فناوری، منابع آب و طبیعی، توانمندسازی زنان و جوانان، نوآوری اجتماعی، تابآوری و گفتگوی تمدنی از محورهای کلیدی هستند.
وی بر لزوم نتیجهمحوری، انطباق با اولویتهای استان و ایجاد سازوکار دائمی تأکید کرد و گفت: آمادگی داریم دبیرخانه یا مرکز منطقهای در استان ایجاد کنیم تا همکاری با آیسسکو و کشورهای جهان اسلام مستمر و مؤثر باشد.
دبیرخانه صنایع دستی جهان اسلام در اصفهان تشکیل شود
در ادامه نورالله عبدالهی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز اظهار کرد: اصفهان شهر جهانی صنایع دستی و شهر خلاق صنایع دستی است و هر دو رتبه جهانی دارد.
وی افزود: پیشنهاد ما ایجاد دبیرخانهای در اصفهان برای توسعه اقتصاد خلاق صنایع دستی جهان اسلام است که همکاری مشترکی با همه کشورهای عضو داشته باشد.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان تصریح کرد: این دبیرخانه میتواند در یک دوره پنجساله مجموعه اقداماتی را با همکاری کلیه کشورها انجام دهد و پس از آن به صورت مستقل عمل کند. پنج پروژه نیز در این زمینه مد نظر است که به زودی ارائه خواهد شد.
گسترش همکاری منابع طبیعی و آموزش و پرورش اصفهان
همچنین محمدعلی کاظمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در این جلسه اظهار کرد: در استان اصفهان هماهنگیهای خوبی با آموزش و پرورش برای حضور نسل جوان در راستای «یار طبیعت» و مباحث منابع طبیعی انجام شده است. بحث یک میلیارد درخت بخشی از این همکاریهاست که از نظام آموزشی آغاز میشود.
کاظمی ادامه داد: بازدید دانشآموزان از حوزههای منابع طبیعی، جنگلهای طبیعی و مناطق تحت حفاظت در دستور کار استان است. این فرایند میتواند به حفاظت و توسعه منابع طبیعی و تقویت نهضت ملی کاشت یک میلیارد درخت کمک کند.
مریم کرمانی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیز با تأکید بر نقش آموزش اظهار داشت: پرورش دانشآموزان آگاه و مسئولیتپذیر نقش مهمی در حفظ محیط زیست دارد. اگر دانشآموزان نسبت به محیط زیست خود مسئولیتپذیر باشند، سیستم حفاظت محیط زیست به طور خودکار فعال میشود.
وی افزود: تدوین برنامه آموزشی برای دانشآموزان در زمینه حفاظت محیط زیست، پروژهای بلندمدت و ماندگار است که اثر آن در نسلهای آینده ظاهر خواهد شد. علاوه بر این، حفاظت مشارکتی جوامع محلی در مدیریت مناطق تحت حفاظت و ذخیرهگاههای زیستکره مانند دالانکوه (چهاردهمین ذخیرهگاه زیستکره کشور) بسیار مؤثر است.
اصفهان برای میزبانی مسابقات بینالمللی مهارت آماده میشود
فریده روشن مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان نیز در این نشست به برگزاری چهار سال متوالی مسابقات بینالمللی مهارت (ویژه زیر ۲۱ سال) در اصفهان اشاره کرد و گفت: این رویداد سال گذشته در سطح جهانی برگزار شد و امسال نیز در بهمنماه میزبان شرکتکنندگان خواهد بود.
جذب مهاجران کیفی با الگوبرداری از تجربیات جهانی
در ادامه رضا صفری مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با اشاره به چالشهای جمعیتی ایران و پیشبینی کاهش جمعیت به حدود ۴۶ میلیون نفر تا سال ۲۱۰۰، بر لزوم جذب مهاجران کیفی تأکید کرد و با اشاره به تجربه موفق چین در جذب مهاجران متخصص گفت: استفاده از ظرفیتهای کشورهای عضو آیسسکو برای جبران کمبود نیروی کار، تقویت زیرساختهای آموزشی و بهداشتی و عبور از بحران جمعیتی ضروری است.
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