به گزارش خبرگزاری مهر، کیان‌مهر عصر سه‌شنبه در نشست تخصصی با اساتید اقتصاد دانشگاه‌های گلستان با بیان اینکه فرصت خدمت به مردم محدود است، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به نقدهای علمی، تحلیل‌های دقیق و نسخه‌های عملیاتی برای رفع مشکلات اقتصادی استان نیاز داریم و نباید جلسات به بیان کلیات و گزارش‌های توجیهی محدود شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گلستان در حوزه‌های کشاورزی، تجارت، مرز، صنایع تبدیلی و گردشگری افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، همچنان بخشی از مردم استان با مشکلات معیشتی و آثار تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ملاک اصلی موفقیت مدیران، بهبود شرایط زندگی مردم و رونق سفره خانوارها است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین با اشاره به سفرهای مستمر شهرستانی و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، بر ضرورت استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری تأکید کرد.

کیان‌مهر گفت: تلفیق دانش نظری با تجربه اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات مؤثرتر و تحقق توسعه متوازن در استان باشد.

در این نشست، استادان دانشگاه نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی گلستان مطرح و راهکارهایی در حوزه سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری، تولید و توسعه صادرات ارائه کردند.