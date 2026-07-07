به گزارش خبرگزاری مهر، کیانمهر عصر سهشنبه در نشست تخصصی با اساتید اقتصاد دانشگاههای گلستان با بیان اینکه فرصت خدمت به مردم محدود است، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به نقدهای علمی، تحلیلهای دقیق و نسخههای عملیاتی برای رفع مشکلات اقتصادی استان نیاز داریم و نباید جلسات به بیان کلیات و گزارشهای توجیهی محدود شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده گلستان در حوزههای کشاورزی، تجارت، مرز، صنایع تبدیلی و گردشگری افزود: با وجود این ظرفیتها، همچنان بخشی از مردم استان با مشکلات معیشتی و آثار تورم دستوپنجه نرم میکنند و ملاک اصلی موفقیت مدیران، بهبود شرایط زندگی مردم و رونق سفره خانوارها است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین با اشاره به سفرهای مستمر شهرستانی و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، بر ضرورت استفاده از توان علمی دانشگاهها در فرآیند تصمیمسازی و سیاستگذاری تأکید کرد.
کیانمهر گفت: تلفیق دانش نظری با تجربه اجرایی میتواند زمینهساز اتخاذ تصمیمات مؤثرتر و تحقق توسعه متوازن در استان باشد.
در این نشست، استادان دانشگاه نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مهمترین مسائل اقتصادی گلستان مطرح و راهکارهایی در حوزه سرمایهگذاری، اشتغال، بهرهوری، تولید و توسعه صادرات ارائه کردند.
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