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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹

اقتصاد گلستان به نسخه‌های عملیاتی و تصمیمات مسئله‌محور نیاز دارد

اقتصاد گلستان به نسخه‌های عملیاتی و تصمیمات مسئله‌محور نیاز دارد

گرگان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: حل مشکلات اقتصادی استان نیازمند تحلیل‌های دقیق، راهکارهای عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیان‌مهر عصر سه‌شنبه در نشست تخصصی با اساتید اقتصاد دانشگاه‌های گلستان با بیان اینکه فرصت خدمت به مردم محدود است، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به نقدهای علمی، تحلیل‌های دقیق و نسخه‌های عملیاتی برای رفع مشکلات اقتصادی استان نیاز داریم و نباید جلسات به بیان کلیات و گزارش‌های توجیهی محدود شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گلستان در حوزه‌های کشاورزی، تجارت، مرز، صنایع تبدیلی و گردشگری افزود: با وجود این ظرفیت‌ها، همچنان بخشی از مردم استان با مشکلات معیشتی و آثار تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ملاک اصلی موفقیت مدیران، بهبود شرایط زندگی مردم و رونق سفره خانوارها است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین با اشاره به سفرهای مستمر شهرستانی و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، بر ضرورت استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری تأکید کرد.

کیان‌مهر گفت: تلفیق دانش نظری با تجربه اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات مؤثرتر و تحقق توسعه متوازن در استان باشد.

در این نشست، استادان دانشگاه نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی گلستان مطرح و راهکارهایی در حوزه سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری، تولید و توسعه صادرات ارائه کردند.

کد مطلب 6881920

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