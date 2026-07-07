نشت سیال حفاری در پروژه متروی اصفهان؛وضعیت خیابان نشاط تحت کنترل است

منصور شیشه‌فروش پر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان پیشروی دستگاه حفاری مکانیزه (TBM) در خط ۲ متروی اصفهان، نشت مقداری از سیال حفاری متشکل از ترکیب آب و خاک بنتونیت به سطح زمین مشاهده شد.

وی افزود: این حادثه در محدوده خیابان نشاط، نبش کوچه ۱۸ رخ داد. طبق بررسی‌های فنی، نشت سیال در نتیجه فرآیند اعمال فشار در جبهه حفاری برای جلوگیری از نشست سطحی زمین اتفاق افتاد. در واقع، ترانشه‌های قدیمی تاسیسات شهری در این محور، به عنوان نقاطی مستعد، مسیر راهیابی این سیال به سطح زمین شده بودند.

شیشه‌فروش با تاکید بر اینکه این وضعیت با اقدام سریع تیم‌های فنی کاملاً کنترل شده است، تصریح کرد: بلافاصله پس از مشاهده نشت، فشار دستگاه حفاری کاهش یافت که در نتیجه آن، خروج سیال متوقف شد. در حال حاضر هیچ‌گونه خطر سازه‌ای برای ساختمان‌های مجاور وجود ندارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: پس از توقف نشت، عملیات پاکسازی و شستشوی معبر با حضور و همکاری عوامل اجرایی پیمانکار پروژه، نیروهای خدمات شهری شهرداری و سازمان آتش‌نشانی آغاز شد و در حال حاضر خیابان ایمن‌سازی شده است.

شیشه‌فروش با اشاره به سابقه حوادث مشابه در این محور طی سال گذشته، بر ضرورت بازنگری در پروتکل‌های ایمنی تاکید کرد.

وی افزود: تکرار چنین رخدادهایی نشان‌دهنده لزوم تدابیر پیشگیرانه قوی‌تر از سوی تیم‌های فنی شرکت مترو و پیمانکاران پروژه است. مدیریت بحران استان از مسئولان پروژه خواسته است تا با پایش دقیق‌ترِ وضعیت زمین و تاسیسات زیرزمینی در مسیر حفاری، از وقوع مجدد این‌گونه حوادث که موجب اخلال در تردد و نگرانی شهروندان می‌شود، جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: عوامل اجرایی و تیم‌های فنی تا پاکسازی کامل و اطمینان از تثبیت شرایط در محل حادثه حضور خواهند داشت.