به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد یاسین»، مسئول جبهه آزادیبخش فلسطین در لبنان، در گفتگو با شبکه المسیره گفت که خون «شهید سیدعلی خامنهای» انگیزهای تازه برای ملت ایران در رویارویی با دشمنان ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه فلسطین محور اصلی اندیشه و زندگی مردم ایران بوده است، افزود: سید علی خامنهای شهید فلسطین است.
یاسین با اشاره به حمایتهای جمهوری اسلامی از فلسطین، تصریح کرد: ایران به دلیل مواضع خود در حمایت از ملت فلسطین، بهای سنگینی با از دست دادن فرماندهانش پرداخت کرده است.
مسئول جبهه آزادیبخش فلسطین در لبنان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار ملت فلسطین ایستاده است، ابراز امیدواری کرد سایر کشورهای منطقه نیز از این رویکرد پیروی کنند.
وی همچنین جمهوری اسلامی ایران را «تکیهگاه اصلی محور مقاومت» در مقابله با رژیم صهیونیستی و متحدانش خواند و گفت: «قدرتهای شرور جهان» در تلاش برای سرنگونی کشورهای محور مقاومت هستند.
یاسین اظهار داشت که پایداری جمهوری اسلامی ایران و ملت این کشور، دشمنان را وادار خواهد کرد در محاسبات خود تجدیدنظر کنند.
وی افزود: از کشورها میخواهیم در کنار جمهوری اسلامی بایستند و پشت سر زیادهخواهیها و خواستههای دشمنان در منطقه حرکت نکنند.
مسئول جبهه آزادیبخش فلسطین در لبنان در پایان گفت: ما از یمن به خاطر حمایتی که در دوره تجاوز بزدلانه صهیونیستی از مردم ما در غزه انجام داد، سپاسگزاریم.
نظر شما