ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از عملکرد موفق کمیتههای ستاد تشییع و نقش محوری استان البرز در پشتیبانی از این مراسم ملی خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت نقش البرز به عنوان گذرگاه اصلی زائران از شمال و شمال غرب کشور، هماهنگی میاندستگاهی را عامل اصلی دستیابی به خروجی مطلوب دانست.
شریفی با تشریح ساختار عملیاتی، اعلام کرد که چهار کمیته اصلی شامل «اطلاعرسانی»، «رسانه»، «هنر» و «فضای مجازی» تحت نظر ستاد، با هدف مدیریت یکپارچه فضای فرهنگی فعالیت کردهاند.
وی افزود: «به دستور جناب آقای استاندار، تمامی دستگاهها در یک مسیر واحد حرکت کردند تا از پراکندگی جلوگیری شود. این همافزایی باعث شد اطلاعات مربوط به موکبها و خدمات در اتوبانها بهصورت لحظهای و از طریق بیلبوردها و فضای مجازی به اطلاع مردم برسد.»
مدیرکل فرهنگ و ارشاد البرز با قدردانی از تلاشهای خبرگزاریها، خانه مطبوعات، بسیج رسانه، حوزه هنری و صداوسیما، نقش رسانهها در پوشش سریع و دقیق گزارشها را ستود و خاطرنشان کرد که زیرساختهای فنی از جمله اینترنت و تجهیزات لازم در اداره کل فرهنگ و ارشاد برای تسهیل کار خبرنگاران فراهم شده بود.
شریفی همچنین با اشاره به مشارکت بینظیر مردم، افزود: «بزرگواری مردم البرز در اعلام آمادگی برای اسکان زائران، نشان داد که مردم همواره پیشرو هستند.
این رویداد صرفاً یک کار مادی نبود، بلکه نگاهی بزرگ به شکوه این مراسم داشتند.»
در بخش دیگری از این گفتگو، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از تمدید جشنواره بینالمللی عکاسی امام رضا (ع) خبر داد و گفت: «به دلیل استقبال بینظیر عکاسان و حضور گسترده آنها در مراسم تشییع، مهلت ارسال آثار در بخش ویژه (عکاسی با موبایل و دوربین) تا پایان مردادماه تمدید شد تا تمامی روایتهای هنری این رخداد بزرگ ثبت شود.»
شریفی با تاکید بر ضرورت سواد رسانهای برای نسل جوان، اظهار داشت: «ما تلاش میکنیم با بهرهگیری از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی در قالب جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی، پیامهای این مراسم را به شکلی جذاب و علمی به نسل جوان منتقل کنیم تا توانایی تفکیک اخبار درست از جعلی را نیز کسب کنند.»
کرج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد البرز اعلام کرد:به دلیل استقبال بیسابقه از ثبت روایتهای بصری مراسم تشییع رهبر انقلاب، مهلت ارسال آثار به بخش ویژه جشنواره بینالمللی عکس امام رضا(ع) تمدید شد.
ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از عملکرد موفق کمیتههای ستاد تشییع و نقش محوری استان البرز در پشتیبانی از این مراسم ملی خبر داد.
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