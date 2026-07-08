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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۰

۷۳ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف لرستان منجر به سازش شد

۷۳ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف لرستان منجر به سازش شد

خرم‌آباد - رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، گفت: ۷۳ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف این استان منجر به صلح و سازش شد.

یارالله کاکولوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال گذشته، ۱۱۹ هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف لرستان شد.

وی عنوان کرد: از این تعداد پرونده، ۷۳ هزار و ۵۰۰ فقره، منجر به صلح و سازش شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان در ادامه سخنان خود، درصد صلح و سازش پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف این استان طی امسال را ۶۲ درصد اعلام کرد و گفت: این عدد در سال گذشته ۴۰ درصد بوده است.

کاکولوند، بیان داشت: در یک سال گذشته شوراهای حل اختلاف استان توانسته‌اند ۶۸۶ زندانی را با صلح و سازش از طریق شعب مستقر در زندان، از زندان آزاد کنند.

کد مطلب 6881994

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