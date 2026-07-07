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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۷

گزارشی از مصدومیت غیرنظامیان در هرمزگان نداریم

گزارشی از مصدومیت غیرنظامیان در هرمزگان نداریم

بندرعباس- یک منبع آگاه در استانداری هرمزگان گفت: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر مجروح شدن افراد غیر نظامی در هرمزگان ثبت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یک منبع آگاه در استانداری هرمزگان با اشاره به رویدادهای اخیر اظهار کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ گونه گزارشی مبنی بر مصدومیت غیرنظامیان دریافت نشده است و وضعیت در این زمینه در هرمزگان کاملاً تحت کنترل است.

وی در ادامه با اشاره به فضای مجازی و شایعات احتمالی، از عموم مردم خواست که از انتشار هرگونه تصاویر و فیلم‌های غیررسمی در فضای مجازی خودداری کنند.

این منبع آگاه در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص ماهیت برخوردها و جزئیات بیشتر، اطلاع رسانی از طریق مراجع مسئول انجام خواهد شد.

کد مطلب 6882009

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