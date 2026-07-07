گزارشی از مصدومیت غیرنظامیان در هرمزگان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، یک منبع آگاه در استانداری هرمزگان با اشاره به رویدادهای اخیر اظهار کرد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ گونه گزارشی مبنی بر مصدومیت غیرنظامیان دریافت نشده است و وضعیت در این زمینه در هرمزگان کاملاً تحت کنترل است.

وی در ادامه با اشاره به فضای مجازی و شایعات احتمالی، از عموم مردم خواست که از انتشار هرگونه تصاویر و فیلم‌های غیررسمی در فضای مجازی خودداری کنند.

این منبع آگاه در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص ماهیت برخوردها و جزئیات بیشتر، اطلاع رسانی از طریق مراجع مسئول انجام خواهد شد.