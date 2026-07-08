رایزنی استارمر با نخست وزیران هلند و نروژ

به گزارش خبر گزاری مهر ،دفتر نخست‌وزیری انگلیس سه‌شنبه‌شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که «کر استارمر»، نخست‌وزیر این کشور، در دیدار با راب یتن، نخست‌وزیر هلند، درباره «مشارکت دریایی جدید میان انگلیس و هلند» رایزنی کرده است.

بر اساس این بیانیه، استارمر از حمایت هلند از مأموریت چندملیتی با عنوان تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز قدردانی کرد. دو طرف همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های دفاعی، بر ضرورت استفاده از راهکارهای نوآورانه برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ نظامی تأکید کردند.

دفتر نخست‌وزیری انگلیس در بیانیه‌ای دیگر از دیدار استارمر با یوناس گاهر استوره، نخست‌وزیر نروژ، خبر داد و اعلام کرد دو طرف ضمن تأکید بر ادامه حمایت از اوکراین، درباره تحولات تنگه هرمز و لزوم تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش‌بس پایدار گفت‌وگو کردند.

در این بیانیه آمده است که نخست‌وزیر انگلیس همچنین گزارشی از وضعیت دارایی‌ها و تجهیزات نظامی بریتانیا در منطقه ارائه کرده است. استارمر و استوره افزون بر این، درباره تأمین مالی مشترک پروژه‌های بزرگ نظامی نیز رایزنی کردند.