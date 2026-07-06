https://mehrnews.com/x3cvFW ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۴ کد مطلب 6880429 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۴ حماسه حضور چابهاری ها در صد و بیست و ششمین شب چابهار- مردم شهر چابهار در صد و بیست و ششمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 45 MB کد مطلب 6880429 کپی شد مطالب مرتبط آزادی ۵۰ زندانی در سیستان و بلوچستان همزمان با آیین وداع رهبر شهید دستگیری عامل تیراندازی در چابهار خطیب جمعه چابهار: مسئولان باید گوشبهفرمان ولایت باشند برچسبها چابهار تجمع مردمی اجتماع مردمی
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