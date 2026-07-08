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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۵

خانواده های زاهدانی به عشق رهبر شهید راهی مشهد شدند

خانواده های زاهدانی به عشق رهبر شهید راهی مشهد شدند

زاهدان- چند کاروان از شهر زاهدان به صورت خانوادگی برای شرکت در مراسم تدفین رهبر شهید، عازم مشهد شدند.

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کد مطلب 6882043

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