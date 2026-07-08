https://mehrnews.com/x3cwkS ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۵ کد مطلب 6882043 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۴:۵۵ خانواده های زاهدانی به عشق رهبر شهید راهی مشهد شدند زاهدان- چند کاروان از شهر زاهدان به صورت خانوادگی برای شرکت در مراسم تدفین رهبر شهید، عازم مشهد شدند. دریافت 32 MB کد مطلب 6882043 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور زاهدانی ها به ایستگاه ۱۲۸ رسید ادارات سیستان وبلوچستان روز چهارشنبه تعطیل شدند تشییع رهبر شهید نمایش شکست تحریف در میدان عمل است برچسبها مشهد مقدس زاهدان رهبر شهید
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