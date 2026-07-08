به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره‌کل راه‌آهن جنوب‌شرق در اطلاعیه ای اعلام کرد: بدین‌وسیله به اطلاع همشهریان گرامی و به‌ویژه مسافران و صاحبان کالاهای ارسالی از محور ریلی جنوب‌شرق می‌رساند، با تلاش بی وقفه تیم‌های عملیات فنی و تخصصی، عملیات رگلاژ خط با موفقیت به پایان رسید.

️پس از اطمینان از ایمنی کامل مسیر و تأیید کارشناسان فنی، عملیات بازگشایی محور انجام شده و در حال حاضر تردد در این خط به روال عادی بازگشته است.

️پیرو این اقدامات، اعلام می‌دارد با تدابیر اتخاذ شده، سیر کلیه قطارهای باری و مسافری راه‌آهن جنوب‌شرق در روز سه شنبه ۱۶ تیر ماه با اندکی تعییر در برنامه زمان‌بندی اعزام، در جریان بوده و هیچ خللی در روند خدمات‌رسانی به مسافران و حمل‌ونقل کالا وجود نداشته و ندارد.

️ضمن عذرخواهی بابت تغییر پیش‌آمده در برنامه زمان‌بندی روز گذشته اعزام قطارها، از صبوری و همراهی کلیه ذی‌نفعان گرامی سپاسگزاریم.