https://mehrnews.com/x3cwkR ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۷ کد مطلب 6882042 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۷ حماسه حضور زاهدانی ها به ایستگاه ۱۲۸ رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و بیست و هشتمین شب از شهادت قائد امت همچنان در خیابان ها حضور دارند. دریافت 15 MB کد مطلب 6882042 کپی شد مطالب مرتبط تشییع رهبر شهید نمایش شکست تحریف در میدان عمل است طوفان با سرعت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید استقرار دو موکب و اعزام ۵۰۰ خادم از سیستان و بلوچستان به مشهد برچسبها زاهدان تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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