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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۷

حماسه حضور زاهدانی ها به ایستگاه ۱۲۸ رسید

حماسه حضور زاهدانی ها به ایستگاه ۱۲۸ رسید

زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و بیست و هشتمین شب از شهادت قائد امت همچنان در خیابان ها حضور دارند.

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کد مطلب 6882042

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