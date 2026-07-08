۳.۵ کیلومتر دیگر از بزرگراه مرند - جلفا زیر بار ترافیک رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نجفیان صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه روند تکمیل پروژه بزرگراه مرند - جلفا، ۳.۵ کیلومتر از ۷ کیلومتر باقیمانده این محور، حدفاصل سه‌راهی روستای قره‌تپه تا سه‌راهی روستای هرزند جدید، به صورت باند رفت و برگشت به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه این قطعه با رعایت کامل الزامات ایمنی آماده بهره‌برداری شده است، افزود: نصب نیوجرسی، اجرای خط‌کشی و نصب علائم هشداردهنده و ایمنی از جمله اقداماتی است که پیش از بازگشایی مسیر انجام شده و هم‌اکنون این محور زیر بار ترافیک قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تکمیل محورهای ترانزیتی و رفع نقاط حادثه‌خیز از اولویت‌های این اداره کل است، گفت: بهره‌برداری از این قطعه، گره ترافیکی مهمی را در مسیر مرند - جلفا برطرف کرده و ضمن تسهیل تردد، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات این محور خواهد داشت.

نجفیان با اشاره به ادامه عملیات اجرایی این پروژه خاطرنشان کرد: عملیات عمرانی ۳.۵ کیلومتر باقیمانده بزرگراه با سرعت در حال انجام است و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وی همچنین از پیشرفت عملیات احداث پل زیرگذر ورودی شهرک هرزند عتیق خبر داد و افزود: همزمان با اجرای این پروژه، پل زیرگذر ۸ متری این شهرک در مرحله بتن‌ریزی قرار دارد که پس از تکمیل، دسترسی ایمن ساکنان منطقه را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی تأکید کرد: تکمیل بزرگراه مرند - جلفا به عنوان یکی از محورهای راهبردی اتصال به مرزهای شمال‌غرب کشور، علاوه بر تسهیل جابه‌جایی مسافر و کالا، نقش مهمی در افزایش ایمنی سفرها و کاهش سوانح رانندگی ایفا خواهد کرد.