جزئیات آخرین وضعیت پروژه کمربندی ایلخچی؛ پیشرفت کل طرح به ۶۷ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی ظهر پنجشنبه با صدور اطلاعیهای، در واکنش به برخی ابهامات مطرحشده درباره روند اجرای پروژه کمربندی ایلخچی، توضیحاتی درباره میزان پیشرفت طرح و زمان بهرهبرداری از باند برگشت این محور ارائه کرد.
بر اساس این اطلاعیه، پیشرفت فیزیکی ۶۷ درصدی اعلامشده مربوط به کل پروژه کنارگذر ایلخچی شامل باند رفت، باند برگشت، تقاطعهای غیرهمسطح ورودی و خروجی و مجموع عملیات راهسازی است.
در این اطلاعیه آمده است که اولویت فعلی، بهرهبرداری از باند برگشت مسیر آذرشهر به تبریز است که عملیات زیرسازی و آسفالت آن به پایان رسیده و تنها اجرای تجهیزات ایمنی شامل نصب تابلو و علائم، گاردریل و نیوجرسی باقی مانده است.
ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بر اساس تعهد پیمانکار قرار بود این مسیر تا دهم تیرماه آماده بهرهبرداری شود، تأکید کرد: به دلیل ضرورت تکمیل کامل تجهیزات ایمنی و رعایت استانداردهای راهداری، امکان افتتاح زودهنگام مسیر وجود نداشت و باند برگشت پس از اتمام عملیات ایمنسازی بهزودی زیر بار ترافیک خواهد رفت.
در ادامه این اطلاعیه، کمربندی ایلخچی از پروژههای ملی و مهم استان معرفی شده که اجرای آن بیش از یک دهه قدمت دارد و کمبود اعتبارات و وجود برخی معارضان محلی از مهمترین عوامل کندی روند اجرای آن در سالهای گذشته بوده است.
در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است با پیگیریهای انجامشده برای تأمین اعتبارات و رفع موانع اجرایی، روند اجرای پروژه شتاب گرفته و با بهرهبرداری از این مسیر، علاوه بر روانسازی ترافیک و کاهش سوانح رانندگی در داخل شهر ایلخچی، عبور و مرور در محور شهرهای جنوب آذربایجان شرقی و مسیر ترانزیتی ارومیه - تبریز نیز تسهیل خواهد شد.
نظر شما