۱۰۷ عملیات نجات و اطفای حریق در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت الله رهنورد گفت: ۸۴ مورد عملیات امداد و نجات و ۲۳ مورد عملیات اطفای حریق از ماموریت‌های امدادی آتش نشانان در ماه گذشته بود.

وی افزود: آتش سوزی‌ها در خیابان شریعتی، خیابان میرآباد، منظریه، فن آوران و ناحیه غرب رخ داد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکردافزود: عملیات امدادونجات شامل گرفتن حیوانات موذی، سقوط در چاه، نشت گاز، آسانسور، برق گرفتگی، تصادفات و ... بود.

رهنورد از شهروندان خواست: با رعایت نکات ایمنی نسبت به فرهنگ‌سازی و جلوگیری از بروز حوادث، کمک ویژه داشته باشند.