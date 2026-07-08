۱۰۷ عملیات نجات و اطفای حریق در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت الله رهنورد گفت: ۸۴ مورد عملیات امداد و نجات و ۲۳ مورد عملیات اطفای حریق از ماموریتهای امدادی آتش نشانان در ماه گذشته بود.
وی افزود: آتش سوزیها در خیابان شریعتی، خیابان میرآباد، منظریه، فن آوران و ناحیه غرب رخ داد.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکردافزود: عملیات امدادونجات شامل گرفتن حیوانات موذی، سقوط در چاه، نشت گاز، آسانسور، برق گرفتگی، تصادفات و ... بود.
رهنورد از شهروندان خواست: با رعایت نکات ایمنی نسبت به فرهنگسازی و جلوگیری از بروز حوادث، کمک ویژه داشته باشند.
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