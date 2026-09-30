جانفدایان خارگ در میدان ایثار خوش درخشیدند

حجت‌الاسلام سید محمد باخدا در گفتگو با خبرنگار مهر، برگزاری رزمایش بزرگ جانفدایان را حاصل حضور و تلاش مجموعه‌های مختلف دانست و اظهار کرد: این برنامه با مشارکت نیروهای مسلح، بسیجیان و عوامل اجرایی و با هدف نمایش روحیه ایثار، فداکاری و آمادگی برگزار شد.

وی، افزود: حضور منسجم جانفدایان خارگ در این رزمایش، جلوه‌ای از روحیه ایثار و فداکاری بود و نشان داد فرهنگ ایثار همچنان در میدان عمل زنده و پویاست.

حجت‌الاسلام باخدا با اشاره به نقش عوامل اجرایی در برگزاری این رزمایش، از تلاش‌ها و زحمات سرهنگ محسن مشتاقی، فرمانده سپاه ثارالله خارگ، در روند برگزاری این برنامه قدردانی کرد و مدیریت و پیگیری مجموعه فرماندهی سپاه ثارالله خارگ را در اجرای منسجم رزمایش قابل توجه دانست.

وی همچنین حضور مردم در کنار نیروهای مسلح و بسیجیان را از جلوه‌های قابل توجه این رزمایش عنوان کرد و بر استمرار برنامه‌هایی با محوریت فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت به مردم تأکید کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ثارالله خارگ در پایان، تداوم چنین برنامه‌هایی را زمینه‌ای برای تقویت روحیه ایثار و فداکاری و انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده دانست.