به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی، سه شنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دیّر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، شهدای اخیر شهرستان، امام شهید و شهدای عرصه علم و دانش، با تأکید بر لزوم خدمترسانی بیمنت به مردم، نسبت به ایجاد نارضایتی در دستگاههای اجرایی هشدار داد.
امام جمعه دیّر با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران، تأکید کرد: هدف دشمن تضعیف اراده و خارج کردن مردم از صحنه است. بنابراین هر مدیری در هر جایگاهی که با کمکاری یا برخوردهای نامناسب موجب نارضایتی مردم شود، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی کرده است.
وی تصریح کرد: گزارشهای مکرر مردمی از وضعیت قبوض برق و نحوه خدمات دهی اداره برق به دفتر امامجمعه رسیده است. توجیهاتی نظیر بیماری یا غیبت کارمند، دردی از مردم دوا نمیکند. نباید با ادبیات تهدیدآمیز که اگر قبص علیالحساب پرداخت نکنید برق را قطع میکنیم، فشار روانی به مردم وارد کرد.
امامجمعه دیّر با قدردانی از زحمات فراجا، گلایه شدید شهروندان از توقیف بیرویه موتورسیکلتها و جریمههای سنگین را بازتاب داد و گفت: سال گذشته نیز به فرماندهی انتظامی شهرستان عرض کردم، اگر مأموری هست که برخوردهای او باعث خشم و نارضایتی مردم میشود، به او مرخصی بدهید تا هم شأن پلیس حفظ شود و هم مردم از آزار و اذیت رها شوند. پلیس باید پناهگاه مردم باشد.
حسینی همچنین خطاب به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دیّر متذکر شد: گزارشهای متعددی در خصوص مشکلات ثبتنام و سرویس مدارس به ما رسیده است. این موضوعات باید فوراً و با جدیت پیگیری و رفع شود تا کار به طرح دوباره در تریبون نماز جمعه نکشد.
امامجمعه دیّر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب پیرامون بازگشایی مدارس، مسئولیت اصلی دانشآموزان و دانشجویان را مجهز شدن به علم، تقوا و امید دانست و افزود: خطر تصرف مغزها بسیار جدیتر از تصرف سرزمین است. دشمن در سالهای گذشته با تبلیغات مسموم سعی در انحراف نسل جوان داشته است و معلمان و اساتید وظیفه دارند جنایات دشمن را برای دانشآموزان تبیین کنند.
وی با اشاره به زمزمههای بازگشت افراد هنجارشکن به دانشگاهها، خاطرنشان کرد: کسانی که پرچم مقدس جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند و پرچم طاغوت را برافراشتند، جایگاهی در محیط مقدس دانشگاه ندارند. دانشگاه جای تروریست و تطهیر جنایات دشمن نیست. زیباکلام و امثال او که مشکل را به جای آمریکا و اسرائیل، به گردن نیروهای داخلی میاندازند، یا جاهلاند یا مغرض؛ چرا که این افراد جنایات آشکار دشمن را نشخوار میکنند.
حسینی با گرامیداشت دوران دفاع مقدس افزود: در آن دوران که همه دنیا علیه ما متحد شده بود، حتی یک وجب از خاک خود را از دست ندادیم. اینکه امروز عدهای با هدف تطهیر دشمن میگویند نقض عهدهای دشمن به خاطر اقدامات داخلی ما است یا مدعیاند سپاه با تیراندازی در تنگه هرمز جنگ را طولانی کرد، سخنی خیانتبار و مزدوری برای بیگانگان است. ما اهل جنگ نیستیم، اما در برابر زورگویان و تروریستهایی که رهبر و فرزندان ما را به شهادت رساندهاند و به ما انگ تروریستی میزنند، سر تسلیم فرود نخواهیم آورد.
وی ضمن گرامیداشت یاد شهید سیدحسن نصرالله، او را شخصیتی بینظیر در تاریخ شامات دانست.
حسینی روز آتشنشانی و ایمنی را به آتشنشانان زحمتکش تبریک گفت و با اشاره به روز سالمندان و استناد به کلام پیامبر اسلام (ص) تأکید کرد: وجود پیران و سالخوردگان مایه برکت است؛ باید کرامت انسانی این عزیزان را حفظ کرده و از تجارب ارزنده آنها بهره بگیریم.
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