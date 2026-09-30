به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار سه شنبه شب در همایش تجلیل از آتش‌نشانان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی، از فداکاری و تلاش آتش‌نشانان و نیروهای امدادی منطقه در حفاظت از جان مردم و تأسیسات صنعتی قدردانی کرد.

وی با تبریک روز آتش‌نشانی و ایمنی اظهار داشت: آتش‌نشانان همواره نماد شجاعت، ایثار و فداکاری هستند و در حوادث مختلف با حضور به‌موقع، برای نجات جان انسان‌ها و صیانت از سرمایه‌ها و تأسیسات کشور تلاش می‌کنند.

پاسالار با ابلاغ سلام و تبریک دکتر ارسلان زارع، استاندار بوشهر، گفت: استاندار محترم در پیامی، ارتقای فرهنگ ایمنی، تقویت سازمان‌های آتش‌نشانی و امدادی و به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات را از راهبردهای مدیریت استان عنوان کرده‌اند.

فرماندار عسلویه با اشاره به حوادث اخیر در منطقه افزود: آتش‌نشانان و نیروهای امدادی با سرعت عمل، دقت و حضور مسئولانه، نقش مؤثری در کنترل شرایط و جلوگیری از گسترش حوادث داشتند و فداکاری آنان در صیانت از جان کارکنان، مردم و تأسیسات صنعتی شایسته تقدیر است.

وی بر ضرورت تداوم آموزش‌های تخصصی، به‌روزرسانی تجهیزات و افزایش مانورهای مشترک میان آتش‌نشانی‌های شهری و صنعتی تأکید کرد و گفت: تقویت هماهنگی و همکاری میان مجموعه‌های امدادی و صنایع، نقش مهمی در افزایش آمادگی و تاب‌آوری عسلویه در برابر حوادث احتمالی دارد.

پاسالار در پایان با قدردانی از آتش‌نشانان و نیروهای ایمنی منطقه خاطرنشان کرد: حمایت از آتش‌نشانان، حمایت از سلامت مردم و صیانت از جان و سرمایه‌های ملی است و باید تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز این نیروها مورد توجه جدی قرار گیرد.