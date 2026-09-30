۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان، در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز با انجام کارهای اطلاعاتی یک محل دپو و خرید و فروش سوخت قاچاق در شهرستان کنگان شناسایی و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی های لازم و تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام و در بازرسی از انبار مورد نظر مقدار ۵۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۹۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر در پایان با بیان اینکه در این راستا سه نفر متهم شناسایی و دستگیر شد بر برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت، تاکید و خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت به عنوان یکی از عوامل برهم‌زننده اقتصاد کشور، به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

