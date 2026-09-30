به گزارش خبرگزاری‌ مهر، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا گزارش داد که ایالات متحده در آستانه پایان دادن به عملیات نظامی رسمی خود در عراق قرار دارد.

بر اساس این گزارش، واشنگتن با وجود پایان مأموریت نظامی رسمی، برخی قابلیت‌های اطلاعاتی و شناسایی خود را در عراق حفظ خواهد کرد؛ قابلیت‌هایی که می‌تواند در داخل این کشور مورد استفاده قرار گیرد.

مقام‌های آمریکایی همچنین اعلام کردند که شماری از تفنگداران دریایی این کشور در عراق باقی خواهند ماند تا از مأموریت‌ها و مراکز دیپلماتیک آمریکا حفاظت کنند.

وال‌استریت ژورنال همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که یک سامانه موشکی پاتریوت متعلق به آمریکا که در اطراف اربیل مستقر بود، از عراق خارج شده است.

بر اساس این گزارش، دیگر سامانه‌های پدافند هوایی باقی‌مانده آمریکا در عراق نیز عمدتاً بر حفاظت از مراکز و مأموریت‌های دیپلماتیک این کشور متمرکز خواهند بود.

پایان مأموریت نظامی آمریکا در عراق در چارچوب توافق میان بغداد و واشنگتن انجام می‌شود و طبق برنامه اعلام‌شده، مأموریت ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا در عراق تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ خاتمه می‌یابد.