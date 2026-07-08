اولین محموله ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک خسروی ترانزیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش صادقی مدیر گمرک خسروی از انجام تشریفات گمرکی نخستین محموله ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک خسروی خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار کرد: نخستین محموله خودرو سواری با رویه ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک خسروی به مقصد منطقه آزاد بندر انزلی ارسال شد. این محموله شامل ۷ دستگاه خودرو سواری است.

وی افزود: گمرک خسروی یکی از مهم‌ترین گمرکات مرزی کشور به شمار می‌رود که سالانه حجم قابل توجهی از کالاهای صادراتی از طریق آن به بخش عربی کشور عراق صادر می‌شود.

مدیر گمرک خسروی ادامه داد: انجام نخستین رویه ترانزیت خارجی از مبدأ گمرک خسروی، گامی مهم در توسعه خدمات گمرکی، افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی و تقویت جایگاه این مرز در شبکه حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی کشور محسوب می‌شود.