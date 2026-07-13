گره ترافیکی ستارخان به چمران در آستانه باز شدن

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران شمال یکی از طرح‌های عمرانی شهرداری تهران برای بهبود دسترسی‌های غرب پایتخت و کاهش بار ترافیکی محدوده میدان توحید و بزرگراه شهید چمران است. این پروژه با هدف ایجاد دسترسی مستقیم از خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران شمال در حال اجراست و اکنون به مراحل پایانی عملیات عمرانی نزدیک شده است.

مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه اظهار کرد: این پروژه تنها شامل احداث دسترسی مستقیم از خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران شمال است و در طرح فعلی، واریانت یا مرحله اجرایی دیگری برای آن پیش‌بینی نشده است.

وی افزود: تمامی معارضان تأسیساتی پروژه برطرف شده و در حال حاضر عملیات اجرای عرشه پل در دو جبهه کاری به صورت همزمان در حال انجام است. همچنین بتن‌ریزی دو مقطع از عرشه نیز به پایان رسیده است.

صداقتی ادامه داد: رمپ ورودی پروژه در مراحل پایانی قرار دارد و عملیات نصب قرنیز آن در حال انجام است. رمپ خروجی نیز در مرحله بتن‌ریزی و اجرای دیواره‌های جانبی قرار دارد.

وی با بیان اینکه تکمیل نهایی رمپ خروجی مستلزم جابه‌جایی دوربرگردان موجود شمال به شمال بزرگراه شهید چمران است، گفت: در همین راستا عملیات اجرایی شامل برچیدن رفیوژ میانی، آسفالت محدوده و سایر اقدامات مرتبط در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران خاطرنشان کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه، زمان انتظار در چراغ‌های راهنمایی مسیرهای منتهی به میدان توحید کاهش یافته و روان‌سازی قابل توجهی در مسیر خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران شمال ایجاد خواهد شد.