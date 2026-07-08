علی شافعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از به‌کارگیری ۳۰ دستگاه اتوبوس خط واحد برای انتقال زائران به مشهد مقدس به‌منظور حضور در مراسم تشییع خبر داد.

شافعی افزود: ۳۰ دستگاه اتوبوس خط واحد از ساعات اولیه صبح در مسیرهای تعیین‌شده مستقر شده‌اند و در حال خدمات‌رسانی به زائرانی هستند که قصد عزیمت به مشهد مقدس و حضور در مراسم تشییع را دارند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزود: تمامی تمهیدات لازم برای جابه‌جایی ایمن، منظم و سریع زائران اندیشیده شده و این اتوبوس‌ها با برنامه‌ریزی دقیق، خدمات حمل‌ونقل را ارائه می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری بجنورد تصریح کرد: تمام ظرفیت‌های سازمان برای تسهیل حضور شهروندان در این مراسم به کار گرفته شده است و تلاش می‌کنیم زائران بدون وقفه، با آرامش و در شرایط مناسب به مقصد برسند.