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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

شهرداری بجنورد ۳۰ اتوبوس را برای اعزام زائران به مشهد به‌کار گرفت

شهرداری بجنورد ۳۰ اتوبوس را برای اعزام زائران به مشهد به‌کار گرفت

بجنورد- رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری بجنورد از به‌کارگیری ۳۰ دستگاه اتوبوس خط واحد برای انتقال زائران به مشهد و حضور در مراسم تشییع خبر داد

علی شافعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از به‌کارگیری ۳۰ دستگاه اتوبوس خط واحد برای انتقال زائران به مشهد مقدس به‌منظور حضور در مراسم تشییع خبر داد.

شافعی افزود: ۳۰ دستگاه اتوبوس خط واحد از ساعات اولیه صبح در مسیرهای تعیین‌شده مستقر شده‌اند و در حال خدمات‌رسانی به زائرانی هستند که قصد عزیمت به مشهد مقدس و حضور در مراسم تشییع را دارند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزود: تمامی تمهیدات لازم برای جابه‌جایی ایمن، منظم و سریع زائران اندیشیده شده و این اتوبوس‌ها با برنامه‌ریزی دقیق، خدمات حمل‌ونقل را ارائه می‌کنند.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری بجنورد تصریح کرد: تمام ظرفیت‌های سازمان برای تسهیل حضور شهروندان در این مراسم به کار گرفته شده است و تلاش می‌کنیم زائران بدون وقفه، با آرامش و در شرایط مناسب به مقصد برسند.

کد مطلب 6882141

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