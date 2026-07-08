به گزارش خبرنگار مهر، پیکر رهبر شهید انقلاب شب گذشته به نجف رسید تا پس از استقبال رسمی مقامات ایرانی و عراق برای تشییع در نجف و کربلا و طواف بر گرد حرم های مطهر در این کشور آماده شود. مراسمی که در فرودگاه نجف اگرچه با عنوان استقبال رسمی انجام گرفت، اما به محض خروج پیکر مطهر رهبر شهید از هواپیما، همه چیز از حالت رسمی خود خارج شد و میزبانان عراقی در حالی که بر سر و سینه می زدند به سمت پیکر دویدند تا او را در فضای امیخته با حزن و صمیمیت، گویی که به سوی عزیز از دست رفته خود می روند، مشایعت کنند.

این شکسته شدن قاعده رسمی در فضای نیمه دیپلماتیک در استقبال از پیکر رهبری شهید از جهان تشییع آنقدر پرشور و شرر بود که بسیاری از ایرانی هایی که شاهد مراسم بودند را تحت تاثیر قرار داد. شاید هیچ کس باور نمی کرد آن زمانی که صدام دو ملت ایران و عراق را رو به روی هم قرار داد، مردم دو کشور روزی را ببینند که رهبر ایرانی، کشته شده به دست دشمن مردم مسلمان، روش دوش هزاران و بلکه میلیون ها برادر خود تشییع شود.

از هفته ها قبل عراق خود را برای چنین روزی که پس از سالها رهبر شهید به زیارت اعتاب مقدسه این کشور برود آماده کرده است، تعطیلی دو روزه بسیاری از استان های عراق و بسیج همه امکانات و تمیهدات برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم گواه بر این ادعاست. تصاویر و فیلم ها نیز نشان می دهد که عراق خود را برای یک میزبانی میلیونی و البته با پررنگ کردن نمادهایی از استکبار ستیزی رهبر و دوستی ایران و عراق آماده کرده است. کیلومترها از مسیر تشییع پیرچم های اتحاد ایران و عراق در کنار هم نمایشی از پیوند دو ملت و شریک بودن در حزن و اندوه دو سرزمین در پرواز رهبری بزرگ از جهان تشیع است.

از روزها قبل بنرها و پوسترهایی در استقبال از رهبر و خانواده شهید ایشان آمده و در نقاط مختلف شهرهای عراق به ویژه نجف و کربلا بنرهای بزرگی با پیام های متفاوت نصب شده است. یکی از این بنرها به حضور رهبر انقلاب به عنوان اولین زائر اربعینی امسال اشاره دارد. در حالی که مراسم رسمی اربعین حسینی با حرکت اولین کاروان از جنوبی ترین نقطه عراق_راس البیشه_ چند روز قبل آغاز شده است و نزدیک به یک ماه از سفر این گروه برای رسیدن به کربلا زمان طی می شود، رهبر شهید ایران، زودتر از هر کاروان و زائری، امسال به کربلا رسیده است.

این هنر عراقی هاست که با جملات کوتاه اما عمیق عزادار کسی هستند که حماسه عزایش را به مکتبی از قیام و مقابله با دشمن پیوند زده اند. دریاف درست از سوگ که بار برخاستن و ایستادگی مقابل دشمن را هم در خود جای داده و روی بنرهای استقبال از او جاری کرده. مثلا آنجا که روی یکسری از پیام ها با این جمله که «خوش آمدی خوارکننده آمریکا و بی اثرکننده پروژه های عادی سازی اسرائیل» به وجوهی از رهبر شهید اشاره کرده اند که مایه عزت شیعیان در جهان شده یا آنجا که روی بنرهای دیگری نوشته شده «شرفا امروز تشییعت می کنند با حزن زیاد و فخری عظیم» دارند به آمیختگی این سوگ و حماسه اشاره می کنند. انگار عراقی ها به خوبی حق شعار «باید برخاست» تعیین شده در تشییع رهبری را ادا کردند. چه در پرچم های خون خواهی و قیام، چه در آن بنرهای حامل پیام و چه در کنش های انقلابیشان.

حالا عراق در عزای رهبر شهید به پا خواسته و دنیا قرار است با عظمتی از شیعه مقاوم و ایستاده مقابل زور رو به رو شود، خطی که از تشییع میلیونی سرباز اسلام، حاج قاسم سلیمانی آغاز شد، در تشییع سید حسن نصرالله زیر مانور جنگنده های رژیم صهیونیستی ادامه یافت و حالا رسیده است به رستاخیز میلیونی شیعیان در شهادت رهبر انقلاب اسلامی.