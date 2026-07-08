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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

ارتقای بهره‌وری تعاونی‌ها با فناوری‌های نوین در دستور کار است

ارتقای بهره‌وری تعاونی‌ها با فناوری‌های نوین در دستور کار است

معاون امور تعاون وزارت تعاون به مناسبت روز جهانی تعاون ضمن تبیین شعار «تعاونی‌ها برای جهانی صلح‌آمیز»، راهبردهای این معاونت برای ارتقای جایگاه تعاونی‌ها در پیشرفت اقتصادی کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با فرا رسیدن روز جهانی تعاون، طی پیامی ضمن گرامیداشت این مناسبت، از خدمات و تلاش‌های تمامی تعاونگران، اعضای شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون در سراسر کشور قدردانی کرد.

صرفی با اشاره به شعار امسال روز جهانی تعاون تحت عنوان «تعاونی‌ها برای جهانی صلح‌آمیز» اظهار کرد: تعاون تنها یک الگوی اقتصادی نیست، بلکه فرهنگی ریشه‌دار مبتنی بر مشارکت، همبستگی، اعتماد متقابل و عدالت اجتماعی است. هر جا تعاون شکل می‌گیرد، گفت‌وگو جایگزین تقابل، مشارکت جایگزین انحصار و همدلی جایگزین اختلاف می‌شود و همین ویژگی‌ها، تعاونی‌ها را به یکی از مهم‌ترین پایه‌های صلح پایدار در جوامع تبدیل کرده است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، بخش تعاون در جمهوری اسلامی ایران را برخوردار از ظرفیت‌های والای مردمی و ارزش‌های ایرانی-اسلامی دانست و افزود: این بخش می‌تواند نقشی راهبردی در گسترش عدالت، ایجاد اشتغال، کاهش نابرابری، توانمندسازی جوامع محلی و در نهایت تحقق هدف اصلی یعنی اقتصاد مردمی ایفا کند.

وی در بخش دیگری از این پیام، به برنامه‌های کلان معاونت امور تعاون اشاره کرد و گفت: این معاونت، توسعه بخش تعاون را با تمرکز بر سه محور اصلیِ مشارکت حداکثری مردم، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی دنبال می‌کند.

صرفی تاکید کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارتقای بهره‌وری تعاونی‌ها از اولویت‌های اصلی ماست. امیدواریم با همت و مشارکت فعال همه تعاونگران، فرهنگ همکاری بیش از پیش در جامعه نهادینه شده و بخش تعاون نقشی مؤثرتر در پیشرفت اقتصادی و توسعه پایدار کشور ایفا کند.

کد مطلب 6882171

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