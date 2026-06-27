به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیرانعامل و رؤسای هیئتمدیره شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، مهمترین چالشهای پیش روی این شرکتها بررسی و بر راهکارهای قانونی برای رفع موانع فعالیت آنها تأکید شد.
در این نشست، احمد بیگی، مدیرکل تشکیل و ترویج معاونت امور تعاون، گزارشی از اقدامات انجامشده برای حمایت از شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی ارائه کرد و اصلاح اساسنامه، پیگیری تشکیل اتحادیههای استانی و سراسری و بررسی مستمر مسائل این شرکتها را از مهمترین اقدامات صورتگرفته برشمرد.
در ادامه، نمایندگان شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی از استانهای خراسان رضوی، سمنان و مرکزی، مهمترین مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند.
عدم واگذاری پروژهها و طرحهای عمرانی از سوی دستگاههای اجرایی به دلیل نداشتن گرید فنی، مشکلات مالی، عدم همکاری برخی مسئولان محلی در توسعه عضویت تعاونیها و همچنین دشواری تأمین بازرس از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی، از جمله موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
معاون امور تعاون نیز با تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، اخذ گرید فنی از طریق تأسیس شرکتهای اقماری بر اساس ماده ۹ قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش توان اجرایی این شرکتها دانست و بر ضرورت توسعه عضویت مردمی بهمنظور ارتقای توان اقتصادی و اجرایی این تعاونیها تأکید کرد.
در این نشست مقرر شد، شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی با برنامهریزی جدی نسبت به جذب اعضای جدید اقدام کنند، مشکلات سامانه تعاون تا زمان رفع کامل از سوی دفتر سیاستگذاری پیگیری شود، ظرفیتهای قانونی برای رفع مشکل گرید فنی مورد استفاده قرار گیرد و شرکتها درخواستها و مسائل خود را بهصورت مشخص و از طریق مکاتبات رسمی به معاونت امور تعاون ارائه کنند.
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