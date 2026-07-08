افزایش شمار مصدومان نشت گاز کلر در گلپایگان به ۱۷نفر؛ حادثه فوتی نداشت

منصور شیشه فروش در گفتگو با مهر با تشریح آخرین جزئیات این حادثه ویژه اظهار کرد: ساعت ۹:۰۴ صبح امروز سهشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر نشت گاز کلر و مسمومیت تعدادی از کارگران در یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی سعیدآباد شهرستان گلپایگان به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اعلام شد که بلافاصله ۵ تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به همراه نیروهای هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به جزئیات انتقال مصدومان تصریح کرد: بر اساس آخرین ارزیابیها، در مجموع ۱۷ نفر بر اثر استنشاق گاز کلر دچار مسمومیت تنفسی شدهاند که عملیات امدادرسانی به آنها با همکاری نهادهای امدادی انجام شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: از این تعداد، ۸ نفر توسط آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ و ۳ نفر توسط تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر به بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان منتقل شدند؛ همچنین ۶ نفر از مصدومان نیز بهصورت شخصی و مستقیم به این مرکز درمانی مراجعه کردهاند.
شیشه فروش با تأکید بر اینکه خوشبختانه تاکنون هیچ مورد فوتی از این حادثه گزارش نشده است، خاطرنشان کرد: همزمان با عملیات امداد و نجات، تیمهای بهداشتی شهرستان نیز جهت بررسیهای میدانی، ارزیابی دقیق علت نشت گاز و پایش محیطی به محل کارخانه اعزام شدهاند و وضعیت مصدومان تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارد.
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